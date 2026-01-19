龔鈺祺音樂會洪佩瑜獻第一次 揭曉不為人知的師生關係

龔鈺祺「月光動物園」音樂會18日請來洪佩瑜站台。（緒風提供）

蘇打綠阿龔（龔鈺祺）「月光動物園」音樂會台北站昨晚（18日）第二場，阿龔親自邀請金曲金馬雙金歌者洪佩瑜站台。兩人在台上揭開一段師生緣分，原來早在洪佩瑜高中尚未踏入歌壇時，阿龔曾是她的舞蹈課伴奏老師，「師生相認」憶當年讓兩人也笑成一團。

洪佩瑜特別為阿龔獻出「第一次」：第一次首唱新歌電影《陽光女子合唱團》再見版主題曲〈再見的時候〉，更是第一位坐上阿龔鋼琴椅的女子，演出結束兩人激動相擁，為「陽光女子」與「月光男子」的日月合體留下最動人的瞬間。

早在學生時期，阿龔曾是洪佩瑜舞蹈課的老師，聊到阿龔會偷彈蘇打綠的歌讓學生跳現代舞，而洪佩瑜則是唯一會在舞蹈課上偷偷跟唱青峰〈無眠〉的學生，往事一攤開，話匣子完全關不住。

洪佩瑜演唱完阿龔創作的〈Let’s Dream About Love〉後，全場尖叫聲此起彼落，讓她忍不住笑喊：「好想哭唷！」隨後她感謝阿龔的邀請，並笑問：「那我算是動物系歌手嗎？」阿龔立刻接球回應：「當然呀，你是『魚』呀！」洪佩瑜再順勢問能不能加入「月光動物園」，阿龔則笑回：「妳太會唱了，先不要。」一來一往的對話，讓現場笑聲不斷。而阿龔在演出中也鬆口透露，這趟巡演最終站將於4月在高雄衛武營登場。

