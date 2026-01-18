龔鈺祺音樂會 理想混蛋雞丁站台曝巧合

「蘇打綠」成員阿龔（龔鈺祺）17日在台北舉辦「月光動物園」音樂會，「理想混蛋」主唱雞丁站台，雞丁笑稱自己「也是雞，是動物系歌手」，能當阿龔的嘉賓是冥冥中注定，原來雞丁收到邀約前一周，買了一件印有3隻小狗的襯衫，剛好阿龔這次的音樂正是為了紀念3隻已逝愛犬，讓他覺得實在太巧到全身起雞皮疙瘩！雞丁的感性分享，沒想到被阿龔吐槽笑說：「原來當我嘉賓是穿網拍衣服啊！」

雞丁一連演唱阿龔創作〈Let’s Dream About Love〉以及自己的創作曲〈漂鳥〉，他也提到自己的狗狗在前年離開，所以聽阿龔專輯時特別有感觸。阿龔也看過理想混蛋小巨蛋演出，笑說，兩人其實只認識一個多月，就能合作「太榮幸了」。

阿龔「月光動物園」音樂會除了有800多萬的貝森多夫鋼琴、台北愛樂青年管弦樂團助陣，馨儀擔任導演、小威也帶兒子到場觀賞。阿龔透露，巡演將於4月在高雄衛武營畫下句點。