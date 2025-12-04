龔鈺祺《月光動物園》回台北登陸月球！巧合登多年通勤路上「球劇場」

【緯來新聞網】音樂人龔鈺祺的《月光動物園》音樂巡演即將回到台北，預定於2026年1月17日至18日，在臺北表演藝術中心的「球劇場」舉行兩場演出。

龔鈺祺《月光動物園》回台北登陸月球。（圖／緒風有限公司提供）

這座造型獨特、外觀如月球的場館位於劍潭站附近，龔鈺祺表示，他過去二十多年通勤期間經常路過此地，對場館有特殊情感。本次演出將延續巡演主題，結合象徵動物、森林與月色的視覺設計，並升級編制，包括將弦樂團人數擴增一倍，以及使用錄音時所採用的「貝森朵夫」鋼琴，以呈現更接近專輯錄音質感的現場演出。



主辦單位表示，台北場將首度設立專輯簽名會，讓樂迷能與龔鈺祺近距離互動。龔也預告將邀請一位「音色溫暖、氣質療癒」的嘉賓同台演出，並暗示對方是一位「動物歌手」，但未透露具體身份。



《月光動物園》巡演自2025年11月起陸續在各地登場。據龔鈺祺分享，原本台北站計畫申請其他場地未果，最終能在球劇場演出，被他視為命運安排。他表示，儘管現在家中已不見熟悉的毛孩身影，但希望透過音樂創造新的聲音與記憶。



除音樂演出外，龔鈺祺近期也應作曲家李欣芸之邀，至台灣藝術大學擔任特別講師，分享創作與製作經驗。學生反應熱烈，甚至現場點歌，讓他即席彈奏過去在大型場館演出的作品。台北場門票將於12月6日（週六）上午11時於 KKTIX 開賣。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

唱紅《請回答1988》原聲帶！30歲朴寶藍酒後臥倒浴室猝逝

羽球國手周天成「台灣真英雄」大使 馬祖粉絲拿島民證要簽名