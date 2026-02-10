龜吼漁夫市集「魚」你一起過好年拿好禮

春季花蟹個體大且肉質緊實是饕客的最愛。(圖:新北市漁業處提供)

▲春季花蟹個體大且肉質緊實是饕客的最愛。(圖:新北市漁業處提供)

年節假期即將到來，還未安排旅遊行程嗎?新北市漁業處十日表示，邀請民眾走訪龜吼漁夫市集，採買品嚐新鮮直送的各式生猛海鮮，大年初一至初三完成活動留言，就能領取新年好禮，年節假期快來龜吼漁港感受最新鮮的海味與港灣美景。

位在萬里區龜吼漁港的漁夫市集，以販售在地漁船捕撈的活海鮮為特色，年節期間以鮮甜的「花蟹」為主力海產，春季的花蟹個體較大、肉質緊實、滋味鮮甜，是資深饕客鎖定的當令珍饈，還有各式野生蝦類、貝類及石斑等海鮮也是來到龜吼漁港不可錯過的美味，想要現場品嚐美味的海鮮料理，也可到市集二樓的熟食攤位，不論是清蒸、熱炒、煎烤或是酥炸的海鮮料理，樣樣都讓人吮指回味，用餐區還設有面海的觀景窗以及戶外景觀平台，讓民眾在享用美食之際也能感受漁港美景。

新年走春象徵迎春納福，品嚐當季海鮮是最佳選擇。龜吼漁夫市集春節期間營業（10:00-18:00，視魚獲情況可能提前結束），新北市漁業處特別舉辦新年拿好禮活動，民眾於大年初一至初三在「新北漁樂快爆」粉絲專頁按讚留言「新年快樂」，可於市集管理室兌換萬里蟹娃娃杯套、摺疊購物袋或手機掛繩等好禮（每日限量二百份）。

前往龜吼漁港的民眾可停車於漁澳路龜吼停車場或翡翠灣停車場，步行五分鐘至市集，亦可搭乘基隆客運或國光客運，春節期間公車班次會根據人潮調整，詳情可查詢新北市交通局或大台北公車動態資訊。