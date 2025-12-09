龜山人注意！這些地方明停水8小時 記得提早儲水

配合辦理桃園市龜山區文桃路425號旁用戶新舊管線連接事宜，部分地區將停水。(示意圖/截自freepik)

記者黃雅蘭

配合辦理桃園市龜山區文桃路425號旁用戶新舊管線連接事宜，台灣自來水公司第二區管理處宣布，明(10)日上午10時30分至晚間18時30分，龜山區文信路、文化一路、文吉路、文工一路、文桃路、樂善一路、樂善二路、牛角坡路，將進行8小時停水，請民眾記得把握時間儲水。

台水二區處表示，台水將儘量縮小停水範圍及時間。停水時間，請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

台水二區處提到，停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，台水於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，請諒察。如欲確認相關停復水進度，可至台水停水查詢系統查詢，或撥打客服專線1910。