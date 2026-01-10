龜山分局前進華歌爾公司 多國語宣導強化移工犯罪預防觀念

龜山分局防治組華歌爾公司辦理多國語防詐、婦幼及交通安全等宣導活動。圖：警方提供

為提升企業界外籍移工之法治觀念，桃園市龜山警分局防治組昨(9)日下午前往轄內台灣華歌爾股份有限公司辦理多國語防詐、婦幼及交通安全等宣導活動，針對該公司泰、菲2國110名移工族群，規劃整合式宣導課程，將防治人口販運、反詐、婦幼、交通與犯罪預防等觀念一併納入，協助打造安全、友善的職場環境，使移工更加融入台灣社會。

此次以多國語言方式進行簡報，除特別針對外籍移工在台居停留規定、防治人口販運與勞動剝削等進行重點說明。圖：警方提供

龜山分局表示，此次以多國語言方式進行簡報，除特別針對外籍移工在台居停留規定、防治人口販運與勞動剝削等進行重點說明，協助移工安心在臺工作與生活外，並結合實際案例影片，深入解析詐欺與毒品常見手法，提升移工防範犯罪的觀念；現場並以有獎徵答互動式的宣導「合法移工不得販賣、出借金融帳戶」的重要性，提醒一旦帳戶遭不法利用，恐涉及刑責並影響工作資格，宣導現場移工互動熱烈。

龜山分局長張鶴瓊強調，移工切勿將居留證、護照、銀行帳戶及門號SIM卡提供給同鄉或他人使用，以免遭人利用成為人頭戶及詐騙集團幫兇，帳戶供人使用及販賣人頭門號SIM卡都將影響移工在台灣工作及再入境權益，請勿貪圖小利，把自己賣給詐騙集團，希望大家一起營造安居樂業的生活。

