龜山分局強化轄內交通疏導措施 讓民眾開心過好年

龜山分局強化轄內交通疏導措施。





115年春節即將到來，龜山分局於昨(6)日特別邀集長庚轉運站及壽山巖觀音寺，針對春節期間連續假期加強國道疏運措施及人潮車潮擁進廟宇因此規劃出遊力及協勤民力加強長庚轉運、壽山巖觀音寺的處所交通疏導及管制措施，讓大眾運輸車輛順利運送民眾返鄉團聚，呼籲民眾配合避開塞車情況，快樂平安過新年。

三級古蹟壽山巖觀音寺在春節期間（115年2月16日至22日）信徒、遊客至廟宇祈求神明保佑，大量人、車潮湧現，呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸工具、騎機車前往，協調廟方在萬壽路二段沿線設置大型指引牌、電子看板讓民眾充分了解道路交通狀況，設置多處大型停車場，規劃員警、協勤民力（守望相助、義交）在重要路口交通疏導及管制措施，萬壽路進行分流疏導、截流管制等作為，紓解可能之交通壅塞狀。

一、交通行駛引導措施如下：

1.由桃園北上行駛萬壽路二段靠右走東萬壽路往新北市三重、新莊、樹林。（北上）

2.由新莊南下行駛萬壽路一段靠左往東萬壽路桃園駕駛人改道東萬壽路。（南下）

3.駕駛人已行駛萬壽路一段靠近壽山巖觀音寺時，如遇壅塞或車流量大，請在萬壽路二段309巷(或國園街)左轉直行至東萬壽路往右轉桃園區方向行駛。（南下）

二、交通管制措施：

1.萬壽路二段往迴龍方向至東萬壽路口，使用交通錐規劃出調撥專用車道，依據現場狀況適時實施交通管制。

2.欲往壽山巖觀音寺遊客請走內側車道，往迴龍方向駕駛人請走外側車道，避免塞車。

3.建議香客以騎乘機車方式或搭乘大眾運輸公車前往，大幅縮減塞車等待時間，有助於自身行程安排。

4.汽車駕駛人請停靠於廟方備妥之萬壽路停車場，搭乘接駁車進入壽山巖觀音寺。

龜山分局呼籲春節連假期間，在各重要路口(含交流道)、風景遊憩區諸如（壽山巖觀音寺、明倫三聖宮及威天宮）桃園酒廠及各地祈福廟宇、傳統市場、年貨大街，加派警力實施交通疏導，維護轄內交通安全與順暢，讓每位市民能安心過好年，也祝大家馬年大吉、馬步青雲。

