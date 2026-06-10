龜山區公所LINE群組推活動報名？ 公所澄清「攏是假的」

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〔記者謝武雄／桃園報導〕近來網路LINE群組出現以「龜山區公所」名義，推廣「活動報名」、「課程招募」，誘導民眾加入群組，對此，龜山公所人員強調，公所不會要求民眾加入LINE群組進行報名或提供個人資料，上述情況純屬詐騙，呼籲民眾切勿點擊不明連結加入陌生群組，也勿提供個資以免受騙。

龜山公所強調，不會透過私人帳號、留言或私訊方式，要求民眾加入LINE群組進行報名或提供個人資料，所有活動資訊僅會公告於公所粉絲專頁、官方網站或正式公文管道，呼籲民眾如發現可疑貼文，請立即協助檢舉，也可向公所查證，如疑似遭詐騙，請儘速撥打165反詐騙專線或報警處理。

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☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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