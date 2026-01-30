龜山區自強北路17巷道路改善工程完工 改善交通瓶頸

桃園市龜山區自強北路十七巷道路改善工程完工，改善交通瓶頸。（工務局提供）

記者陳華興／桃園報導

為提升龜山地區交通品質，桃園市政府養護工程處近期完成「自強北路十七巷」兩處路口改善工程，解決長年因路幅狹窄及電桿阻礙所造成的通行問題。

養工處三十日表示，自強北路路口電桿遷移與路口拓寬，針對自強北路十七巷靠近自強北路口路段，新工處積極與台電公司協調，順利完成電桿遷移作業。同時進行路口喇叭口拓寬工程，藉此增加車輛轉向半徑，有效提升路口通行效率與行車視距，改善過往車輛轉向不易之情形。

廣告 廣告

桃園市龜山區自強北路十七巷道路改善工程完工，改善交通瓶頸。（工務局提供）

山楓橋路段增設懸臂人行道，靠近山楓橋路段受限於既有地形與護岸空間，無法直接填土拓寬。本處採用懸臂式結構工法，於既有護岸上方增設懸臂人行道並安裝金屬防護欄杆。不僅保障行人通行安全，落實人本交通，更有效爭取道路空間，使該路段具備雙向會車條件，緩解會車不易、交通壅塞情形。

務實建設，打造安心用路環境，養工處將持續推動各項基層建設，透過務實的工程規劃，精進地方交通動線，並積極排除各類用路障礙，致力為市民打造更安全、順暢的交通環境。