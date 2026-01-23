▲龜山回收車衝撞垃圾車奪命！張善政趕赴慰問。（圖／張善政臉書）

[NOWnews今日新聞] 桃園市龜山區晚間發生重大車禍。一名52歲吳姓清潔隊員駕駛資源回收車，沿中興路執行收運任務時，因不明原因突然陷入昏厥，導致車輛失控猛烈追撞前方的垃圾車，造成現場人員嚴重傷亡，桃園市長張善政獲報後緊急調整行程，晚間二度對外發聲說明處置進度。

張善政先與環保局長顏己喨趕赴桃園殯儀館，向死者家屬表達哀悼，並親自發放臨時慰問金。張善政表示內心感到萬分不捨，承諾市府將會成為家屬最堅實的後盾，陪伴他們度過這段最艱難的時刻。

隨後，張善政也在衛生局局長賈蔚的陪同下，馬不停蹄前往各家醫院探視正在接受治療的傷者，深入了解每位受傷同仁的診治狀況。他強調已要求院方全力搶救，並會持續與醫院保持密切聯繫，確保傷者獲得最完整的醫療照護。

