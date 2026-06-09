龜山大坑路三度崩塌！議員質疑改善工程「邊做邊塌」 養工處回應了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

受滯留鋒面及西南氣流影響，桃園市龜山區下起豪雨，造成大坑路邊坡滑落。圖：李宗豪提供

受滯留鋒面及西南氣流影響，桃園市龜山區下起豪雨，造成大坑路邊坡滑落。民進黨籍市議員李宗豪、陳雅倫指出，大坑路邊坡已三度崩塌，市府應盡快進行全線改善，守護市民安全。對此，養工處回應，目前大坑路二段正在進行邊坡修復工程，預計11月完工。

桃園市養工處表示，此次倒樹事件並無影響大坑路二段邊坡修復工程，預計11月完工。圖：養工處提供

李宗豪說，去年第一次崩塌時，他就提醒市府要做全線檢視、邊坡加固。當時他第一時間通報，養工處也到場針對崩塌處做即時處理。卻因市府經費問題，直到今年5月才正式進場施工。第一次崩塌後，後續又再發生第二次、第三次坍方，都在不同位置，每當下雨就人心惶惶，每天行經的大坑路是否安全？

廣告 廣告

桃園市議員李宗豪指出，每當下雨就人心惶惶，每天行經的大坑路是否安全。圖：李宗豪提供

李宗豪說，他早已在議會質詢示警，這幾次坍方的位置都不同，代表大坑路的問題不是單一坍方點，而是整條道路的邊坡穩定、擋土牆與排水系統，都需要全面檢討改善。今天連正在施工的地方也發生土石滑落、路樹傾倒，現場相當危險。請市府重視市民的生命安全，補足經費，改善大坑路全線的安全，不要每次都等到災害發生，才被動處理。

桃園市議員陳雅倫要求市府盡速給予足夠的預算，讓養工處趕快進場改善大坑路邊坡安全。圖：翻攝自陳雅倫FB

陳雅倫則表示，去年第一次崩塌時，她就已示警市府全線檢視，並且要求崩塌處盡速進場改善，養工處也第一時間趕赴現場協調處理，卻因市府經費遲遲沒有下來，硬生生拖到今年才準備開始施作，接著梅雨季節來臨，邊做邊塌。今天除了原先施工的地方再崩塌之外，又發生大坑路上的第三度崩塌，與前兩次不同位置，天災頻傳，她要求市府盡速給予足夠的預算，讓養工處趕快進場處理。

養工處回應，今早大坑路二段及三段發生邊坡樹倒滑落情形。二段去年已發生邊坡滑落，養工處正在施做修復工程 ，工程範圍邊界今早發生樹木滑落，工班及時發現 ，現已清除倒樹，恢復通行。此次倒樹事件並無影響工程進行，預計11月完工。三段發生倒樹位置則屬龜山區公所管轄，已清除倒樹恢復通行，待天晴再進行邊坡改善工程。

【看原文連結】

更多桃園電子報報導：

阻止逾512公斤愷他命流入市面 桃檢周欣儒斬斷運毒鏈獲中央肯定

新屋嚴重車禍！6旬女駕駛逆向撞砂石車 自小客變形釀4死