龜山大坪頂公園改建啟動 打造全齡共享特色綠地新亮點

為提升市民休憩空間與生活品質，桃園市政府近年啟動「龜山大坪頂公園改建計畫」，該基地位於龜山林口生活圈核心地帶，鄰近林口長庚醫院、機場捷運及科技園區，交通便捷、人口密集，具高度發展潛力。由於當地雖有多座小型鄰里公園，卻缺乏大型遊戲場及廣闊綠地，市府期盼透過本次改建，進行全區整體規劃，打造兼顧全齡共享、多元需求的特色公園，成為龜山區全新亮點。

龜山大坪頂公園位於「林口特定區計畫區（桃園市部分）」之公九用地，總面積約2.3公頃，位於文化二路、文化三路與公園路交會的核心區域，現況部分區域已闢建為大坪頂公園、苗圃公園及公九停車場等場域；市府於113年以協議價購方式取得私有土地，整合後第一期改建範圍約1.5公頃，將優先進行遊戲場及整體景觀環境改造。

為使公園設計更貼近民眾需求，市府導入參與式設計及兒童表意權理念，於規劃階段辦理四場參與式工作坊及一場地方說明會，主題涵蓋民眾需求、遊戲場設計、無障礙環境及在地歷史紋理等議題，並提報本府「公園適性發展審議會」，會議邀集景觀、遊具、無障礙等領域專家學者、多元社會團體及相關局處、區公所代表共同審議，確保公園設計兼顧安全性、包容性與在地特色。

本次改建將保留既有天幕籃球場及苗圃公園，重新規劃全區環狀步道、樹陣廣場及欒樹體健區，並融入在地「八卦窯」意象，打造具有地方特色的磚窯意象遊戲場，遊戲場採分齡分區設計，針對2至5歲、5至12歲及12歲以上族群，配置多樣化遊戲設施，滿足不同年齡與能力孩童的遊戲需求。此外，為提供更舒適安全的使用環境，將拆除老舊廁所，並於新建服務中心內設置樂齡友善公廁，營造無障礙、便利且尊重隱私的如廁空間；同時保留現地約九成喬木，增設街道家具、照明系統、綠化植栽、無障礙坡道及人行道等設施，營造生態綠意與自然遮蔭的休憩氛圍。

本案總經費約新臺幣1億元，市府預計於115年初辦理工程招標，工期約一年，預計116年竣工啟用。屆時龜山大坪頂公園將以嶄新風貌重現，成為地方居民休閒、遊憩與社交的重要據點，進一步提升龜山區的生活品質與城市魅力。

