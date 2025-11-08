龜山大坪頂公園遊戲場融入「八卦窯」意象 2027年初啟用
〔記者謝武雄／桃園報導〕龜山大坪頂地區鄰近林口長庚醫院、捷運車站，為龜山新興都會區，當地雖擁有多座小型鄰里公園，卻缺乏大型遊戲場及廣闊綠地，為此，市府積極取得公九用地，如今2.3公頃土地已取得1.5公頃將規劃進行第一期改建工程，在地方積極參與後，決定規劃全區環狀步道、樹陣廣場及欒樹體健區，並融入在地「八卦窯」意象的磚窯意象遊戲場，工程經費約1億元，明年初發包、後年完工啟用。
工務局表示，為使公園設計更貼近民眾需求，市府導入參與式設計及兒童表意權理念，於規劃階段辦理四場參與式工作坊及地方說明會，主題涵蓋民眾需求、遊戲場設計、無障礙環境及在地歷史紋理等議題，並提報「公園適性發展審議會」，邀集景觀、遊具、無障礙等領域專家學者共同審議，確保公園設計兼顧安全性、包容性與在地特色。
公園位於「林口特定區計畫區(桃園市部分)」公九用，位於文化二路、文化三路與公園路交會處，現況部分區域已闢建為公園、苗圃公園及停車場等場域；市府於去年以協議價購方式取得私有土地，整合後第一期改建範圍約1.5公頃，改建將保留既有天幕籃球場及苗圃公園。
遊戲場針對2至5歲、5至12歲及12歲以上族群，配置多樣化遊戲設施，滿足不同年齡遊戲需求。此外老舊廁所將拆除，並於服務中心內設置樂齡友善公廁；同時保留現地約九成喬木，增設街道家具、照明系統、綠化植栽、無障礙坡道及人行道等設施，打造生態綠意與自然遮蔭的休憩氛圍。
