龜山大坪頂敬老卡無法搭公車 桃市交通局：補助雙北聯營改機

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市龜山區大坪頂地區由於鄰近新北市林口區，當地的市區公車幾乎都是雙北市區公車，由於公車刷卡機無法識別桃園敬老愛心卡，導致桃園敬老愛心卡點數無法使用。市議員陳雅倫認為，之前「迴龍地區公車」就有類似情形，公車改機後就可使用，建議比照迴龍模式，讓桃園的敬老愛心卡能適用大坪頂地區公車。

交通局公共運輸科長林宗漢表示，目前台北、新北公車採聯營模式，計價則是段次方式，每段票15元，但桃園則是里程計費，8公里以內18元；目前新北車機可以讀敬老愛心卡自行儲值部分、也可以辨別老人身分給予半價優惠，但無法讀取敬老愛心卡儲值800點部分，因此必須修改車機。

林宗漢說，會統計行駛大坪頂地區公車路線、數量，計算改機所需費用，並與業者協商補助方式，希望年底前能夠完成修機。

陳雅倫指出，行駛於桃園龜山大坪頂地區(如林口長庚、華亞園區、A7重劃區周邊)的公車路線，大都是雙北聯營公車，從林口發車經龜山林口長庚等乘客密集區後就上高速公路往台北行駛，但因公車刷卡機無法識別，導致持有的桃園敬老愛心卡無法使用點數，權益受到影響。

陳雅倫強調，上一屆市府曾成功處理迴龍地區類似案件，只要改裝車機後，新北市區公車得以適用桃園敬老愛心卡，也希望交通局與新北市區公車業者洽談改機方案，確保龜山大坪頂地區市民也能享有應有的乘車福利。

