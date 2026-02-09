「龜山姓氏資料庫」特展 從門牌看見龜山的多元族群記憶
記者陳華興／桃園報導
龜山眷村故事館於一一五年二月十三日起推出主題特展《龜山姓氏資料庫》。以「姓氏」為核心，從館藏的眷戶門牌出發，梳理住戶遷徙、世代更迭與生命歷程所交織而成的眷村生活史，讓原本作為行政管理與尋人的實用標記，轉化為承載情感與記憶的重要媒介，帶領觀眾回望龜山眷村居民的居住變遷與家族記憶。
故事館的眷戶門牌往往是民眾駐足最久的物件之一，對於曾經或仍居住於眷村的居民而言，門牌上的的姓名是尋找親人與舊識的線索；對首次來訪、非眷村背景的觀眾來說，門牌上罕見而特殊的姓氏，則引發對族群來源、遷徙路徑與地方歷史的好奇。
展覽透過深度訪談，邀請特殊姓氏的家庭受訪，內容聚焦於姓氏的祖籍與來源，延伸探討受訪者對自身姓氏的情感與認同，同時也討論在姓氏較為罕見的情況下，是否曾面臨取名困難、誤讀誤寫，或因名字而衍生的生活趣事與困擾。
透過第一手的口述資料，姓氏不再只是統計數據或歷史文本中的分類，而是回到具體而真實的人生經驗之中。以來自個人與家庭的生命敘事，補足文獻所難以完整呈現的情感層次，也讓觀眾得以從不同世代的視角，理解特殊姓氏如何在日常生活中，被感受、被使用，並持續形塑個人、家族與地方之間的連結。
自二月十三日（星期五）起，龜山眷村故事館邀請觀眾從姓氏出發，看見多元族群如何在龜山交會、生根，並思考如何在日常生活中，持續形塑對龜山的文化想像與地方認同。
