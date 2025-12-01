龜山島今起冬眠3個月！430人搶搭末班船

宜蘭縣外海的人氣地標龜山島，今日正式進入一年一度的「冬眠模式」。交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處表示，為確保遊客安全並讓島上生態休養生息，龜山島從12月1日起至明年2月底實施例行性封島3個月。

昨日11月30日是2025年度最後開放日，共有8個船班、約430名遊客把握年度尾聲的機會登島遊覽。下午最後一班賞鯨船駛離龜山島後，今年的登島業務正式畫下句點。

每年12月至隔年2月是宜蘭外海東北季風最強勁的時期，海象極不穩定，基於遊客安全考量，龜山島都會在此期間暫停登島活動。這段封島期不僅能避免強風大浪帶來的危險，更重要的是讓島上珍貴的自然生態獲得充分的復育時間。

龜山島是座孤懸在宜蘭頭城外海的火山島嶼，東西長3.3公里，南北長1.7公里，面積2.85平方公里。島上擁有巉崖峭壁、山巒、海蝕洞、湖泊、冷泉、特殊崖生植物及豐富海洋生態等多樣化自然景致，被定位為生態島。

頭城烏石港賞鯨船業者表示，11月份適逢政府普發現金，加上三個週末假期海象平穩，登島遊客明顯增加，帶動頭城沿海餐飲業績。配合龜山島封島措施，業者將暫時休息，後續視東北季風強弱決定是否提供繞島賞鯨服務。

經過3個月的休養生息，島上植被、鳥類與地質景觀將獲得寶貴的復育時間。管理處表示，龜山島預計於2026年3月1日重新開放，屆時將以更蓬勃的生態面貌迎接遊客到訪。

