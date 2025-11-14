龜山島積水未退 持續封島至11/18

（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）位在宜蘭外海的龜山島9日起受天候影響封島至今。由於島上積水未退，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天公告，將再持續封島至18日。

東北角風管處表示，龜山島9日起就受東北季風及颱風鳳凰外圍環流影響而封島，因近日島上南北岸2座臨時碼頭都有土石淤積，堵住通道。此外，南岸堤防的候船區也被海浪衝擊，遭石頭覆蓋。

東北角風管處指出，因近日雨勢不斷，島上環湖步道部分設施的淹水情況也未消退，環境衛生也待清理回復，又逢強烈東北季風接續影響，因此龜山島持續封島至18日。後續將視災損清理及修復情形，公告重新開放登島時間。（編輯：張銘坤）1141114