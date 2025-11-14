龜山建設落差影響在地發展 陳雅倫議員：市府應加速補強建設

【記者范文濱／桃園報導】

市議員陳雅倫議員市政總質詢中指出，龜山人口快速成長，但公共建設進度落後，造成發展不均、服務不到位。她表示，交通、校園與公共設施多年未改善，地方期盼市府加速補強。陳雅倫議員建議，市府必須全面檢視建設排序與執行效率，「做得好的肯定，但落後部分不能再拖，龜山不能再等」。

在教育需求方面，陳雅倫議員指出，人口移入造成就學壓力升高，幼兒園、國小與國中空間需求擴大，跨區就讀與教室不足成家長隱憂。她表示，推動校園老舊廁所改善值得肯定，但仍應提出完整的新校與校舍更新規劃。

陳雅倫議員表示，龜山多項建設不是延宕，就是縮水，影響地方發展。變一道路開闢遲未完成，變四與變一銜接無明確時程；2027 年社宅完工後交通壓力將更沉重，市府應提前準備。公滯一滯洪池公園化僅完成部分工程，居民失望；下湖公兒六公園因「暫緩開發」停滯，長期承受國光發電廠噪音與空汙的居民難以接受。她強調，市府遲未評估，欠缺公平正義，地方需求不能被忽視。

在大型公共設施方面，陳雅倫議員表示，公20 與文德綠廊帶等建設應整體開發，避免零散降低效益，並肯定市府研議托嬰、托幼與長照複合式規劃。幸福國中新校地三區，她對第二區僅規劃約 100 格停車位深感憂心，完全無法滿足 1.2 萬人口需求，應優先評估地下開發。她建議，第一公墓遷葬後可先作臨時停車，長期則朝公園化與多功能休憩規劃，讓龜山建設真正追上發展腳步。

