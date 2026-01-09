龜山振興路車禍 轎車失控撞分隔島再掃路旁車

過彎未減速釀禍 白色轎車連撞分隔島波及2車。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市龜山區振興路今（9）日上午發生一起交通事故。26歲陳姓男子駕駛白色豐田自小客車，於上午11時39分許沿振興路往國立體育大學方向行駛，行經一處彎道時疑似車速過快未減速，先由內側擦撞中央分隔島，車輛隨後失控偏移，再撞擊停放於路旁的大貨車及一輛休旅車後才停下。

事故瞬間撞擊力道猛烈，肇事轎車當場180度逆向橫停在道路中央，畫面相當驚險，令路過汽、機車駕駛人心驚不已。警方獲報後立即派員趕赴現場進行交通管制與事故處理，所幸肇事陳男並未受傷，被撞擊的貨車駕駛當時正在車內休息未受傷，現場無人員傷亡。

警方對陳男實施酒測，結果酒測值為零，排除酒駕因素。初步研判，事故肇因可能與過彎時車速過快、未依路況減速有關，詳細肇事原因仍待後續進一步調查釐清。

龜山警方呼籲，駕駛人行經彎道或視線不良路段時，務必提前減速、專心駕駛，並隨時注意路況，以避免因操作不當釀成事故，確保自身及其他用路人安全。(圖/警方提供)