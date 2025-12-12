龜山文化一路10巷明年起機車路邊停車收費 未滿30分鐘免費

桃園市政府園區機車收費停車格，也提供前30分鐘免費。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府交通局公告龜山區文化一路10巷(文化一路-復興北路)、明成街(大同路-明德路453巷)自明年1月1日起實施機車路邊停車收費，其中明成街採取計次計費，另文化一路10巷需求機車停車需求大，故提供停車未滿30分鐘免費，這也是龜山地區第一個機車停車位提供前30分鐘免費路段。

其中，文化一路10巷收費時段從星期一至星期日，每日上午7點到晚上8點，費率為每小時10元，以半小時計為計費單位，為鼓勵車位周轉，路段提供停車未滿30分鐘免費；據悉，目前龜山有12個路段實施機車路邊停車收費，但都沒有提供前30分鐘免費。

廣告 廣告

至於明成街收費時段是從星期一至星期五，每日上午8點到晚上6點，採計次收費、每次20元，隔日另計。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣就是國家！百萬業配要求刪5年前這句留言 千萬粉網紅斷然拒絕

屏縣驚傳民眾遭蟒蛇纏住脖子跌倒濺血 路人目睹急報案

北部、東北部明起局部大雨 週末首波冷氣團報到下探10度

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

