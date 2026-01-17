龜山樂活運動館耗資7.7億元 預計下半年完工啟用

〔記者謝武雄／桃園報導〕為提供龜山地區民眾更優質運動環境，市府於龜山區復興三路、文化二路旁約3000坪土地，耗資7.7億元興建「樂活運動館」，提供游泳池、體適能中心、多功能教室及綜合球場等運動設施，工程於前年9月開工、去年10月上梁，目前主體建築結構已完成，正進行裝修作業，整體施工進度穩定，預計於今年下半年竣工啟用。

新工處長呂紹霖表示，「樂活運動館」為地上3層及地下1層建築物，1樓規劃游泳池、SPA池、冷熱水池、兒童游泳池、烤箱、蒸氣室、更衣淋浴間、廁所、販賣部、辦公室及服務台等；2樓為體適能中心；3樓為桌球教室、韻律教室、飛輪教室及綜合球場等；此外地下室規劃為停車場及機房，連同1樓戶外空間另共提供73席汽車及80席機車停放空間，工程總經費約7億6810萬元。

呂紹霖說，建築物外觀採簡潔金屬浪板及立面造型設計，內部大挑空使用空間及共融式的空間設計，配合戶外綠地景觀整體規劃，創造出悠閒休憩綠地環境，打造親民優質運動場所，使不同族群民眾共同享樂；未來落成啟用後除服務一般民眾，也可作為周邊學校之教學使用，提供民眾優質平價的運動環境。

