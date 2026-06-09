龜山檢測站 華麗變身綠建築

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桃園市環保局推動龜山柴油車排煙檢測站轉型，打造結合環境教育、節能減碳與氣候調適的綠建築示範場域。環保局表示，現場保留檢測功能，同時以綠建築設計、植栽降溫與環教課程翻轉傳統印象，園區綠覆率達57％，面積逾4000平方公尺，並設置滯洪池與節能設備，提升氣候韌性與整體環境品質。

環保局長顏己喨表示，龜山檢測站導入太陽能光電、高效率節能設備及綠建築設計成效顯著，除了年耗電量較傳統場域降低20％，周遭的綠色植栽每年可吸附超過4噸二氧化碳。該場域同時取得建築能效最高等級「第1+級」近零碳建築認證及「黃金級」綠建築標章，為全台少數兼具環保設施與環境教育功能的示範基地。

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環保局指出，龜山檢測站自取得環境教育設施場所認證後，已吸引超過5000人次參與導覽與課程，合作學校達27所，除學生戶外教學外，也規畫成人環境教育課程，提升全民環境素養。

環保局提到，檢測站每年辦理逾30場環境教育活動，也推動「站外環教課程」，目前已辦理6場行動教學，並串聯虎頭山環境教育園區、桃園孔廟暨忠烈祠及桃園防災教育館，推出「1日環教小旅行」，民國115年已辦理18場次，超過500人次參與。

民進黨市議員李宗豪表示，龜山柴油車排煙檢測站當初設立時，就是為了提升柴油車排煙檢測量能、改善空氣品質，對龜山區來說，有許多產專區、工業區，在這樣車流量大、產業跟物流量大的地方，確實已發揮空汙治理的成效。

李宗豪提到，現在市府也將既有場域進一步轉型成環境教育基地，讓更多學生與市民參與，了解柴油車檢測、空汙防治、綠建築與減碳生活，是好的延續。期盼市府未來能持續擴大使用效益，讓這個場域真正成為龜山重要的環境教育資源。