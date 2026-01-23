龜山清運事故造成重大傷亡 張善政跨局處應變關懷家屬與傷者

桃園市龜山區中興路發生資源回收車重大事故。圖：讀者提供

桃園市龜山區中興路今（23）日傍晚發生資源回收車重大事故，造成6名民眾遭撞，其中1人送醫後不治，另有5人仍在治療中，肇事駕駛也因身體突發狀況昏迷，目前在加護病房觀察。市長張善政第一時間指示市府啟動應變機制，並親赴殯儀館與醫院，關懷罹難者家屬與受傷民眾。

據悉，事故發生於環保局環境管理處龜山區中隊執行例行清運作業期間，駕駛疑似因身體突發狀況失去意識，導致車輛失控釀禍。消防局隨即調派多個分隊到場支援，啟動大量傷病患處置機制，將傷者分送醫院治療。

張善政表示，事故發生後，已責成相關局處全力協助傷者醫療照顧與後續需求，並主動與各醫療院所保持聯繫，確保每一位傷者都能獲得妥善照顧與支持。對於不幸罹難的民眾，市府將負起應有責任，一方面儘速釐清事故原因，另一方面也會提供家屬必要的協助與關懷。

稍早，張善政與環保局長顏己喨前往桃園殯儀館，向不幸傷重離世的民眾家屬致意，並先行提供臨時慰問金。他表示，家屬所承受的巨大哀痛令人不捨，市府將陪伴家屬度過最艱難的時刻。

張善政也趕赴多家醫院探視仍在治療中的傷者，並與衛生局長賈蔚一同向醫療團隊了解診治情況。他強調，市府後續將持續與院方保持密切聯繫，掌握傷者最新狀況，全力協助後續醫療照顧與所需支持。

張善政表示，這起事故造成嚴重傷亡，相關單位將全力投入後續處理，對家屬與傷者的每一項需求，市府都會盡最大力量，提供最完整、最即時的協助。

