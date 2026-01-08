龜山爆警匪追逐！ 車內藏毒、鎮暴槍 男拒檢欲衝撞警車

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕60歲邱姓男子今(8)日凌晨0點30分，駕駛黑色休旅車因違規遇警攔查，他拒檢駕車逃逸甚至企圖衝撞警車，最後仍被警方攔下制伏，車內查獲毒品、吸食器及鎮暴槍，龜山警方依毒品危害防制條例、公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

龜山警方局龜山派出所員警巡經龜山區中興路，發現邱男駕駛黑色休旅車未繫安全帶且形跡可疑，員警上前攔查時他竟拒檢駕車逃逸，過程中還企圖衝撞警車，最後仍被攔下制伏，車內被搜出安非他命毒品2.26公克、吸食器1組及鎮暴槍1把，是否具有殺傷力仍待驗。

