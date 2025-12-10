龜山男三度酒駕不甩18萬罰鍰 新購房產遭桃園分署查封

林男未繳納酒駕罰鍰，房產遭查封。(示意圖/截自freepik)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者黃雅蘭

桃園市龜山區一名37歲林姓男子去(113)年9月於台北市北投區酒後騎機車，被警方攔查，後續由台北市交通事件裁決所裁處18萬元罰鍰，因林男遲未繳納罰鍰，今年3月遭北市交裁移送法務部行政執行署桃園分署執行，桃園分署依法查封林男名下位於龜山的公寓後，林男才發覺事情大條，趕緊向桃園分署請求分8期繳納罰鍰，總算在本(12)月8日全數繳清。桃園分署也同步提供林男有關酒癮治療資訊，期盼林男能順利戒除酒癮，重拾健康生活。

為杜絕酒駕事件發生，貫徹政府強力執行酒駕案件之決心，桃園分署針對滯欠酒駕、毒駕罰鍰案件，持續積極追查、強力執行。林男於去年9月間騎乘機車行經北投區大度路三段一帶，遭攔檢測得酒精濃度超過規定標準，因該次違規已是10年內遭查獲有3次以上酒駕的違規情事，北市交裁便依法裁罰18萬元。因林男未繳納罰鍰，北市交裁於今年3月間移送桃園分署執行。桃園分署受理後，先扣押林男於金融機構的存款，然而僅扣得275元，後續桃園分署調查得知，林男於去年剛購入位於龜山區的1間公寓，旋即依法查封。

林男收到查封通知後，緊急向桃園分署表示，他願意分期繳納，自己的房子才剛購入1年，請求不要拍賣。自今年5月起，林男分8期繳納，於本月8日繳清，房產終於保住了。而為使林男能徹底根除酒駕的行為，桃園分署也同步提供有關酒癮治療資訊，如其將來有意願接受酒癮治療，桃園分署將予以轉介至「台灣戒酒暨酒癮防治中心」，以預防酒駕行為再度發生，重拾健康生活，並能達到關懷個人、保障公共安全的雙重目標。

桃園分署持續強力執行各項違反「五打七安」政策的案件，以堅決守護人民在治安、食安、道安等各面向的安全。桃園分署並再次嚴正呼籲，切勿酒駕，共同維護用路人安全。民眾收到裁罰單後，務必於期限內繳納欠款，切勿心存僥倖，以免欠款移送執行後，遭扣押財產，甚至拍賣動產、不動產，得不償失。對於有意願接受酒癮治療的義務人，桃園分署亦將主動提供相關資源轉介，以利義務人獲得適當的輔導與協助。