龜山自強國小感恩節打造英語闖關活動 學童用五感體驗「學會感謝」

自強國小將往年萬聖節的英語闖關活動創新轉型為「英語感恩節闖關活動」。圖：教育局提供

為推動校園品德教育、培養孩子懂得珍惜與感謝，今(114)年桃園市龜山區自強國小特別以「不給糖也感恩」為主題，將往年萬聖節的英語闖關活動創新轉型為「英語感恩節闖關活動」。由主任林毓玲與團隊精心策劃，將節慶、文化與品格教育巧妙融合，讓校園在秋季洋溢著濃厚的感恩氣息。

活動現場熱鬧又充滿童趣。圖：教育局提供

活動一開始，全校師生共同書寫「感恩便利貼」。孩子們在老師引導下細膩觀察生活中那些默默付出的身影──父母、老師、同學，甚至平日幫助自己的人與事──並以真摯的文字寫下感謝。色彩繽紛的便利貼貼滿校園角落，像一朵朵溫柔的心意花朵，提醒每個人留心生活中的幸福。

廣告 廣告

今年另一大亮點，為結合學校每日中午播放的英語廣播「ICRT 感恩節特輯」所舉行的「ICRT 線上直播Call in挑戰」。身兼YouTube網紅的校長，親自透過線上視訊提問感恩節相關問題。高年級學生需在聽力練習中迅速反應、搶線Call in回答，氣氛緊張又充滿歡樂。電話一掛立刻又響起，展現學生們的英語能力與熱情，讓活動精采又具挑戰性。在全校最期待的英語闖關活動中，老師們精心規劃多項結合五感的學習關卡，讓孩子們以「口到、心到、眼到、腳到、手到」全方位沉浸在英語與感恩文化之中。

活動現場熱鬧又充滿童趣，學生們透過完成感恩節主題拼圖學習相關英文單字，也從「感恩知識王」的分享中了解節慶由來與文化背景。在關卡活動的部分，有需要孩子們引導小公雞走進籠子後唸出並拼出turkey的「感雞不盡」，也有在象徵豐收的「南瓜滾輪」挑戰正確唸讀並拼出pumpkin。此外，學生從「公雞下蛋」的撿蛋過程認讀單字，而「感恩火箭」則讓他們在踩下發射器、擊中單字卡的同時完成英語拼讀。最後，「聞雞起舞」透過關主口說與回音仙人掌的複誦，引導學生找出正確物品。老師們多元而創意的設計，使孩子們在遊戲中自然學習，感受節慶的意義與英語學習的樂趣。

除了闖關活動，今年也新增了深具感恩節意義的大遊行。此活動靈感來自早期美洲的歷史背景──當年印地安人多次救濟剛從英國遠渡而來、生活艱難的清教徒。這段故事也成為後世感恩節象徵的重要意涵。學校以寓教於樂的方式，讓孩子們在活動中穿上象徵性的服飾，彷彿跨越時空，走入歷史情境。透過「扮演」與「體驗」，學生更能感受那份雪中送炭的真誠與暖意，理解「感恩」的源起與珍貴，並將這份情感放進自己的生活裡。

活動尾聲，全校以一首動人的「感恩英文歌」為這場學習盛宴劃上溫馨句點。孩子們在歌聲中學習英文，在笑容中表達感謝，讓整座校園浸潤在愛、善意與祝福的氛圍中。今年的「英語感恩節闖關活動」不僅是一場節慶慶典，更是一趟讓孩子學會看見、說出與回應愛的美好旅程。期盼這份感恩的種子能持續在孩子心中萌芽，讓愛在校園中持續生生不息。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃市圖平鎮分館培養學子跨域能力「知識大冒險」12月課程搶先曝光

台66平鎮段維護道路品質！施工詳情這裡看