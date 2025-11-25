龜山茶農吳春長、林雨暘勇奪國際金牌 在地好茶再次揚名海外

龜山區農會茶葉產銷班參加日本、法國、英國等地茶葉評鑑大賽傳捷報，班員吳春長奪下2金、林雨暘贏得2金及評審推薦大獎。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園好茶揚名海外！龜山區農會茶葉產銷班參加日本、法國、英國等地茶葉評鑑大賽傳捷報，班員吳春長奪下2金、林雨暘贏得2金及評審推薦大獎，林雨暘近日還要到英國領獎接受國際表揚，林雨暘去年一人拿下日本世界茶賽最高1金賞、2金賞3金，市府頒發90萬元獎金，今年兩人贏得5金，桃市府農業局長陳冠義表示，會研議再向市府爭取獎金；吳春長、林雨暘表示，能在國際舞台受到肯定，是對自己長年努力的一大鼓舞，未來將持續精進製茶技術，讓更多人品味到龜山區好茶。

龜山區農會理事長劉朝全、總幹事許育源在農會頒發獎金表揚兩人，並表示拿下國際金牌不僅是個人榮耀，更象徵地方產業的能量與實力，未來將繼續推動在地茶產業升級，協助茶農拓展市場，讓龜山好茶走得更遠、被更多人看見，而茶農過去也在國際賽贏得金牌大獎，堅持與專業，讓世界看見台灣茶的美好，也為地方寫下值得紀念的新頁。

農會推廣部表示，吳春長(益成茶廠)贏得日本世界綠茶評比會綠茶「芯綠茶境」金賞，與法國世界茶葉大賽綠茶金牌，林雨暘(益壽茶廠)獲得日本世界綠茶評比會東方美人「佳人」金賞，還有英國世界茶葉大賽綠茶「綠雲」金獎，及東方美人茶「佳人」評審推薦獎，兩人以紮實的製茶工藝與獨特風味，從眾多參賽作品中脫穎而出，勇奪金賞獎及金牌獎，為地方爭光，也讓世界再次看見龜山區茶葉的深厚底蘊。

農會推廣部提到，此次得獎的茶品以細緻香氣與層次豐富的口感獲得評審團一致肯定，且認為該茶不僅展現出產區獨有的環境特色，更體現茶農多年來對品質的堅持與專注。

劉朝全指出，茶葉是龜山區的特色產業，總面積達37.6公頃，雖然不大，但茶農栽種與製作東方美人茶、紅茶、綠茶的製茶技術可說是全國數一數二，不僅參加區域級及全國評鑑比賽，歷年皆有亮眼的成績，如今躍進國際大賽更是耀眼，榮獲多項殊榮，讓台灣的茶名聲遠揚國際。

農業局農務科長張瓊霙表示，龜山區茶業栽種集中在楓樹坑，茶園經常舉辦體驗活動與製茶競賽，農業局和農會近年一直鼓勵茶農參加國際賽，同時向國際行銷茶葉，市府也訂定獎勵辦法，之前林雨暘率先進軍國際，並帶回消息，顯示歐洲對高品質接受度和消費力強，吳春長今年跟進，兩位茶農此次獲得國際賽大獎，農業局將持續在輔導包裝、協助行銷等方面「用力」。

