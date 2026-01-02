龜山警前進元旦升旗典禮 強化民眾反詐騙觀念

為迎接嶄新的一年，桃園市龜山警分局宣導團於昨（1）日結合115年桃園市元旦升旗典禮活動，在現場設置宣導攤位，向參與升旗民眾進行交通安全、防詐騙宣導，吸引眾多民眾熱情參與，在莊嚴又熱鬧的氣氛中，傳遞守法與安全的重要觀念。

龜山分局針對近期常見的假投資、假網拍及假檢警詐騙手法進行重點說明。圖：警方提供

龜山分局表示，宣導團藉由元旦升旗活動人潮聚集之機會，主動向民眾宣導「酒後不開車」、「行人及高齡者用路安全」等交通安全觀念，並針對近期常見的假投資、假網拍及假檢警詐騙手法進行重點說明，提醒民眾提高警覺，遇有可疑狀況可撥打165反詐騙專線或110報案查證。

為使民眾易於吸收，活動現場宣導方式多元，透過宣導品發放及面對面解說，讓民眾在輕鬆互動中加深印象，不少民眾表示，在新年第一天就能獲得實用的安全資訊，感到相當受用，也感謝警方的辛勞與努力。

龜山分局長張鶴瓊表示，維護交通秩序與治安需要警民共同努力，龜山分局將持續結合各項大型活動及社區活動，加強宣導工作，深化民眾守法意識，攜手打造安全、安心的生活環境，讓新的一年從「安全與平安」開始。

