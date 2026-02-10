龜山警動員60人前進治安熱點 年節前守護公共安全

龜山警分局動員警力60名針對轄內治安熱點、易滋事場所、人潮聚集處及重要交通節點。圖：讀者提供

為落實今(115)年重要節日安全維護工作，確保轄區治安平穩、交通順暢，讓民眾安心歡度佳節，桃園市龜山警分局2月9日於節日前夕規劃執行「警力展示、雷霆除暴」專案行動，整合分局各單位警力，展現警方守護治安、維護公共安全的堅定決心。此次勤務共查獲毒品案2件、詐欺通緝2件、取締重大交通違規125件，成果豐碩。

透過高見警率與強勢執法，形成有效威嚇力量。圖：讀者提供

此次勤務由警察局長廖恆裕親自主持會中提醒，目前黃金金價1錢2萬多元，引起不法歹徒覬覦，其他分局有發生銀樓搶案均能即時偵破，希望要加強轄區銀樓巡守，執勤要注意自身及同事安全，目前天氣寒冷要注意保暖。此次勤務動員警力60名針對轄內治安熱點、易滋事場所、人潮聚集處及重要交通節點，加強巡邏、路檢與臨檢勤務，透過高見警率與強勢執法，形成有效威嚇力量。並重點查緝幫派組織、毒品、詐欺、非法槍械及各類暴力犯罪，全面淨化治安環境，防制不法於未然。

龜山分局表示，今年重要節日安全維護工作自昨晚22時起至2月23日晚間24時止，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸 ，維護治安全年無休、年節不打烊、守護民眾安心過好年，重要節日期間除持續強化治安作為外，亦同步加強交通疏導與事故防制，確保道路順暢與用路安全。警方呼籲，民眾發現可疑人、事、物時，立即撥打110報案專線，警民攜手合作，共同營造治安平穩、交通順暢、民眾安心的節慶環境。

