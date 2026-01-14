龜山議員增至5席藍白全力卡位 國民黨初選至少5人最激烈

桃園市議員龜山區國民黨初選最激烈，立委牛煦庭力挺新人江冠妤（見圖）接棒。圖：翻攝自江冠妤臉書

2026年桃園市議員選戰展開，龜山區人口增加，市議員增加1席變5席，原市議員牛煦庭轉任立委空出1席，現任國民黨市議員孫韻璇因助理費案官司未定，加上民眾黨決定提名1席角逐，龜山區老將、新人初選爭出線，尤以國民黨初選至少5人競爭最激烈、民眾黨初選登記2人，民進黨初選提名2席，若無意外，現任李宗豪、陳雅倫可望提名連任。

桃園市議員龜山區國民黨初選最激烈，壽山巖董事長林明義捲土重來。圖：翻攝自林明義臉書

今年底九合一大選，桃園市議員席次將從63席增至65席，區域市議員新增1席在龜山區，現任國民黨、民進黨各2席，國民黨牛煦庭轉任立委後，現任孫韻璇和民進黨李宗豪、陳雅倫3人尋求連任，因有2席市議員空間，民進黨提名2席、國民黨規畫提名3席、民眾黨提名1席，目前爭取初選的國民黨、民眾黨新人競爭激烈。

桃園市議員龜山區國民黨初選最激烈，前鄉長呂學記返鄉再拚一次。圖：翻攝自呂學記臉書

國民黨規畫提名3席，孫韻璇因為涉及助理費官司案一審宣判，目前進入二審階段，除非官司無罪確定，否則國民黨將難提名，孫韻璇丈夫、前市議員李雲強表示，相信司法會還孫韻璇清白，並參選連任，繼續為地方服務。

也因國民黨龜山初選提名空間大，包括牛煦庭助理、倫敦政經學院學妹江冠妤，還有現任壽山巖觀音寺董事長、前立委林正峰姪子林明義及前龜山鄉長呂學記、龜山里長高華駿、楓福里長薛仁岳至少5人表態參加國民黨初選提名。

牛煦庭支持江冠妤接棒議員服務，積極陪同拜訪地方尋求支持；高華駿掛出看板宣布參加國民黨初選、表示，他會以里長任內服務績效爭取初選勝出；薛仁岳表示，這次龜山增加1席，為擴大服務，他以2屆里長服務經驗爭取提名。

林明義在2022市議員選舉獲8414票「落選頭」，他宣布參加國民黨議員初選，林明義說，他以過去3屆村里長服務推動土地公文化經驗、擔任壽山巖董事長積極獎勵教育和推動地方文化傳承，爭取鄉親支持。呂學記曾任龜山鄉長，之後至新北市擔任區長，他決定退休前返鄉參加國民黨議員初選，再度為鄉親服務，他近日積極拜訪地方尋求支持，呂學記表示，他當過鄉長熟悉龜山規畫發展，這次希望回來為地方發展奉獻一點責任。

民進黨龜山提名2席，現任李宗豪、陳雅倫尋求連任，目前看來，若無其他新人參加初選，李宗豪、陳雅倫兩人可望順利提名，再以現今龜山區市議員選民板塊分析，若無意外，李宗豪、陳雅倫連任選情看好。

民眾黨龜山提名1席，目前民眾黨龜山區主任高華宏、曾參選平鎮區市議員的曾妍潔登記參加初選，高華宏在臉書提出育兒政策、青年就業等6大政見，爭取選民支持；曾妍潔2022參加平鎮區市議員選舉獲5640票，曾在桃園市府建管處任職，之後轉至新北市工作，綽號「大妍」當過模特兒，黨內人士表示，曾妍潔這次轉戰龜山，她與高華宏兩人競爭，是否協調人選或初選決定，目前黨內評估中。

