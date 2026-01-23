龜山資收車司機昏厥追撞倒垃圾人群 老婦送醫不治6人受傷

桃園市龜山區資收車吳姓駕駛23日晚間失去意識，導致車輛追撞人群，釀成1死6傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

桃園市龜山區23日晚間 6 時許發生嚴重交通事故， 52 歲吳姓男子駕駛資源回收車行經中興路時，疑似因身體突發不適陷入昏厥，車輛追撞前方正停靠路邊讓民眾投遞垃圾的垃圾車，導致含駕駛在內7人受傷，78歲邱范姓老婦送醫後宣告不治，確切樹顧原因則仍須釐清。

23日晚間6時許，吳男駕駛回收車行經中興路，車輛靠邊等待民眾丟擲垃圾，他卻突然失去意識，車輛失控追撞正倒垃圾人群，現場垃圾散亂一地，場面怵目驚心。

這起意外共造成 6 名民眾與吳姓駕駛合計 7 人受傷送醫，邱范姓婦人受傷最為嚴重，當場失去呼吸心跳，消防局獲報後立刻將傷者送醫，但邱范姓婦人身受重傷，急救後仍宣告不治。

警方調查後確認吳姓駕駛的酒測值為 0，已排除酒駕嫌疑，初步研判起火原因為駕駛身體不適導致車輛失控。警方同時呼籲，近期氣溫變化劇烈，早晚溫差大，駕駛人若感覺身體微恙或有不適症狀，應立即找安全處停靠休息，切勿勉強上路。至於確切的事故原因與後續責任歸屬，目前仍由警方進一步採證釐清中。

