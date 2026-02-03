龜山資收車、機車碰撞！女騎士受傷送醫 里長急上前指揮交通

花蓮縣 / 綜合報導 蘇花改中仁隧道北端31日下午，發生一起車禍，一名27歲男子開車載著3名乘客北上，疑似因為恍神導致車輛失控撞擊分隔島，隨後還彈飛撞上對向載有30人的遊覽車，劇烈撞擊之下，引擎與車輛竟然直接分家，彈飛數公尺，幸運的是駕駛僅受輕傷，車內乘客也沒有大礙，至於遭到撞擊的遊覽車，含駕駛在內30人也全員平安。一輛白色休旅車，剛開出隧道，經過彎道車輛卻沒有減速，反而逐漸偏移，狠狠往中央分隔島撞上去，車輛當場彈飛，車殼碎片和零件瞬間炸裂，休旅車撞擊後彈跳起來，不偏不倚再撞上對向遊覽車，嚇得遊覽車駕駛趕緊下車查看。警方VS.乘客：「可以敘述一下當時車禍狀況嗎？，你在睡覺(對我在睡覺)，所以你都不知道(不知道)，然後我起來的時候就(車禍了)。」車禍發生在31日下午4點多，台9縣148.8公里處，蘇花改中仁隧道北端北上車道出口，當時27歲的吳姓駕駛，開休旅車載著3名乘客，要回台北上班，遊覽車則是要前往花蓮的飯店入住用餐，兩車發生碰撞。所幸休旅車吳姓駕駛只有受到輕微擦傷，其他3名乘客沒有大礙，另外遊覽車含駕駛在內30人，也無人受傷。花蓮縣警察局交通隊副隊長王雋霖：「自小車車頭全毀遊覽車車身遭其波損，那自小客車上3人(乘客)皆為輕微擦挫傷，未有大礙且表示不需送醫，現場未發現任何違禁品雙方酒測值均為零。」再看一次這驚險畫面，駕駛疑似是因為長途駕駛，一時恍神失控撞上分隔島，雖然休旅車幾乎全毀，但不幸中的大幸是所有人都沒有大礙，畢竟安全才是回家唯一的路。 原始連結

