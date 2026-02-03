龜山資收車、機車碰撞！女騎士受傷送醫 里長急上前指揮交通
桃園市龜山區光峰路與忠義路一段交叉路口今(3)日上午9時28分許發生車禍，一台環保局資源回收車與機車發生碰撞，當時楓福里里長薛仁岳正好經過，第一時間先上前協助指揮交通，避免二次事故發生。後續警消趕抵現場將年約50歲的女騎士送醫，所幸治療後已無大礙。
第一大隊龜山分隊說明，該起事故造成女騎士左側肢體疼痛，所幸其意識清醒。救護人員使用三角巾固定後，將其送往台北榮民醫院桃園分院進一步治療。此次車禍救護共出動消防人員2名、救護車1台。
龜山警分局則表示，初判疑似是未保持安全距離導致，有關詳細事故原因及肇事責任，尚待警方進一步調查釐清。
過年前最後一場！桃園分署拍賣會開跑 中壢金店面拍出1151萬
蘇花改自撞！ 休旅車「引擎噴飛」 擦撞30人遊覽車
花蓮縣 / 綜合報導 蘇花改中仁隧道北端31日下午，發生一起車禍，一名27歲男子開車載著3名乘客北上，疑似因為恍神導致車輛失控撞擊分隔島，隨後還彈飛撞上對向載有30人的遊覽車，劇烈撞擊之下，引擎與車輛竟然直接分家，彈飛數公尺，幸運的是駕駛僅受輕傷，車內乘客也沒有大礙，至於遭到撞擊的遊覽車，含駕駛在內30人也全員平安。一輛白色休旅車，剛開出隧道，經過彎道車輛卻沒有減速，反而逐漸偏移，狠狠往中央分隔島撞上去，車輛當場彈飛，車殼碎片和零件瞬間炸裂，休旅車撞擊後彈跳起來，不偏不倚再撞上對向遊覽車，嚇得遊覽車駕駛趕緊下車查看。警方VS.乘客：「可以敘述一下當時車禍狀況嗎？，你在睡覺(對我在睡覺)，所以你都不知道(不知道)，然後我起來的時候就(車禍了)。」車禍發生在31日下午4點多，台9縣148.8公里處，蘇花改中仁隧道北端北上車道出口，當時27歲的吳姓駕駛，開休旅車載著3名乘客，要回台北上班，遊覽車則是要前往花蓮的飯店入住用餐，兩車發生碰撞。所幸休旅車吳姓駕駛只有受到輕微擦傷，其他3名乘客沒有大礙，另外遊覽車含駕駛在內30人，也無人受傷。花蓮縣警察局交通隊副隊長王雋霖：「自小車車頭全毀遊覽車車身遭其波損，那自小客車上3人(乘客)皆為輕微擦挫傷，未有大礙且表示不需送醫，現場未發現任何違禁品雙方酒測值均為零。」再看一次這驚險畫面，駕駛疑似是因為長途駕駛，一時恍神失控撞上分隔島，雖然休旅車幾乎全毀，但不幸中的大幸是所有人都沒有大礙，畢竟安全才是回家唯一的路。 原始連結
飛來橫禍！台中轎車撞倒號誌桿 72歲婦遭波及送醫
今天下午4點左右，台中市北屯區東山路發生交通事故，一輛轎車行經路口時不明原因失控，撞倒臭豆腐店前的號誌桿。倒下的號誌桿疑似擊中一名72歲老婦，造成其頭部撕裂傷，隨後被送往台中慈濟醫院治療。
行動炸彈? 男"爛醉如泥"上西濱 當碰碰車狂掃3車
中部中心/邱俊超 苗栗報導光天化日竟喝到爛醉上路！苗栗縣竹南鎮發生一起離譜車禍，肇事駕駛大白天喝得酩酊大醉，幾乎處於"斷片"狀態，卻仍開車上台61線西濱快速道路，結果失控追撞前方3輛轎車，現場宛如"碰碰車"般混亂！西濱苗栗段酒駕撞三車。他開的是行動炸彈車嗎？只見肇事車，在路上飛速開，從後方追撞一輛自小客車之後，又波及其它兩輛車，駕駛到底是有多失控？當救護車到場，運送他就醫，他還不停飆罵三字經，表示要找手機，救護人員只能無奈加以安撫！2日案發在苗栗縣竹南鎮，台61線西濱快速道路與博愛街口，30歲李姓駕駛開車，追撞前方3輛自小客車！肇事駕駛明顯帶著酒意，員警實施酒測，數值高達1.04，明顯超過法定標準，其餘駕駛都沒有酒精反應！事故中，1名患者傷勢比較嚴重，救護人員給予頸圈，以及長背板固定，另外2名患者傷勢比較輕，總共3名傷患送醫！西濱苗栗段酒駕撞三車。李姓駕駛酒測值，是標準值的4倍，這個甚至可達呆滯昏睡的程度，他竟然還敢開車上快速道路！全案訊後，警方依涉犯刑法公共危險罪嫌，將他移送法辦。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！原文出處：行動炸彈？ 男「爛醉如泥」上西濱 當碰碰車狂掃3車 更多民視新聞報導台中賓士男為閃左轉車！撞斷號誌波及行人釀2傷彰化百年佛門古廟圍牆遭衝撞 7旬駕駛稱:暈眩不適撞分隔島再撞遊覽車 台9線休旅車引擎噴飛
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
竹科工程師變青埔買房大戶？雙北人不買了？過來人親揭內幕：繳5年房貸就清了、幹嘛買竹北苦10年
桃園青埔高鐵桃園站周邊交易呈現「價穩量縮」，去年10-12月預售案單價約落在62-63萬，較去年初高點回測約6~7%，但仍站穩6字頭。有網友好奇「青埔最大買盤究竟來自何方？」
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
國發基金賺錢了！台積電一股不賣 去年盈餘仍達384億元
國發基金賺錢了！國發會今（3）日舉辦年終記者會，會間記者提問2025年國發基金績效如何？國發會則回應，2025年盈餘暫估為384.9億元，對於信保2500億元仍有一定的支持資金，但仍希望公股、民營銀行共同參與。而根據2024、2025年兩年報資料顯示，國發基金持有台積電幾乎是一股未賣，持股金額維持4.97億元。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。