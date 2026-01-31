龜山農業成果亮眼 茶葉咖啡奪國際大獎獲表揚

「龜山區農會慶祝115年度農民節表彰大會」熱鬧登場。圖：農業局提供

「龜山區農會慶祝115年度農民節表彰大會」今(31)日熱鬧登場，農業局長陳冠義出席頒獎項肯定農友的付出與卓越成就。陳冠義表示，龜山農業特產豐富，在農會積極輔導下，農民表現亮眼，如綠竹筍、茶葉、苦茶油及網室蔬菜等農產品，品質優異；龜山區農友也靠著茶葉及咖啡，站上世界舞台，整體表現卓越。

農業局長陳冠義與獲獎者合影。圖：農業局提供

農業局陳冠義局長表示，龜山區農業屬都市型農業形態，雖為小農耕作，但栽種品質優良，如全國東方美人茶（椪風茶）與紅茶評鑑比賽，每年均名列前茅，製茶技術頂尖，行銷通路除台灣外，亦外銷日本、大陸、東南亞等國家，成功帶動觀光茶產業升級。市府將持續透過技術、智慧科技、食農教育等輔導，持續推進桃園農業發展。

活動現場合影。圖：農業局提供

龜山區獲選優秀農民包括：一舉榮獲2025年英國世界茶葉大賽-綠茶「綠雲」-金獎、2025年英國世界茶葉大賽-東方美人茶「佳人」評審推薦獎、2025年日本世界綠茶評比會-東方美人茶「佳人」金賞獎等3項國際大獎的農友「林雨暘」；榮獲2025年法國世界茶葉大賽-綠茶「芯綠茶境」金牌獎、2025年日本世界綠茶評比會-綠茶「芯綠茶境」金賞獎的農友「吳春長」；2025臺灣咖啡分類分級TCAGs評鑑-水洗處理組優選-好楓戶農家「黃榮昌」、2025臺灣咖啡分類分級TCAGs評鑑-其他組優選-吳特色十九站「吳得興」等。

