龜山 文青再生水中心動土 供華亞科用水
桃園市產業發達，需要穩定的水資源，市府推動桃園北區、龜山文青水園、中壢再生水廠計畫，若全數完成每日可供水21.06萬噸。文青水園再生水中心30日動土，首期工程預計明年底完工，可提供5300噸工業再生水至華亞科學園區。
文青水園再生水中心在龜山文化一路，鄰近文青水資源回收中心，基地面積8931平方公尺，總經費8.53億元，內政部國土署補助7.85億元，桃園自籌0.68億元。
內政部長劉世芳30日致詞表示，台灣經濟發展也要考量基礎建設能不能跟上進度，水、電都很重要，桃園推動3座再生水廠提供產業使用兼具環保，文青水園再生水廠是國土署補助第16座再生水廠，也顧慮地方發展，結合滯洪池、公園，滿足民眾需求。
桃園市水務局說，該再生水廠設計理念是地下產水，地上則是公園，延續原本就有的「環型滯洪池」核心概念，建物將有夜間光雕，園區內有活動大草坪、遊憩共融空間，可以提供高品質的再生水給科技園區，也能澆灌鄰近的高爾夫球場。
水務局指出，負責桃園地區供水重任的石門水庫蓄水量約2.36億噸，但每年供水需求達到9億噸，農業、工業與民生都需要用水，為此桃園市105年已有再生水計畫，目前有桃園北區、龜山文青、中壢3座再生水廠計畫，透過RO逆滲透淨化，將汙水回收中心的放流水轉化為再生水。桃園北區再生水廠113年10月啟用，每天供應1.8萬噸再生水予桃園煉油廠與華亞錦興廠，並將逐步提升。中壢再生水計畫分4期建設，首期預計118年完工，每天供應2.23萬噸再生水，並可持續增加，3個再生水廠若都完工，可日供21.06萬噸。
水務局補充，文青水園再生水廠有規畫第2期工程，估計可供應每日1萬600噸再生水，但期程尚未確定，主要是需配合A7人口入住狀況，人口夠多才有足夠的生活汙水給水資源中心，再供應排放水給再生水廠。
