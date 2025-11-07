龜山A7地區公車客滿擠不上 李宗豪建議以「桃小巴」彈性增班

桃園市議員李宗豪建議龜山應優先導入「桃小巴」服務。圖：李宗豪提供

桃園市議會今(7)日進行市政總質詢，民進黨籍市議員李宗豪建議龜山應優先導入「桃小巴」服務。他指出，桃小巴採九人座設計，具備機動、省油、駕照門檻低等優勢，可有效補足大客車人力不足問題。

李宗豪指出，目前龜山603、607公車是A7居民通勤主力，但受限路線與中巴車型，尖峰時段常「客滿搭不上」，建議市府以桃小巴彈性增班，提升運能。他也提到，大坑、嶺頂、新嶺、兔坑、福源、龍壽等地區過去曾有免費巴士，如今停駛後長輩就醫、採買不便，建議以桃小巴重啟服務，兼顧需求與營運成本。

李宗豪強調，桃小巴精神就是「讓交通更貼近民眾」，龜山人口快速成長，導入桃小巴不僅可紓解通勤壓力，也能照顧偏區與長輩交通需求。

