龜甲萬也出包？平行輸入減鹽醬油防腐劑超標4倍 台灣總代理澄清不涉事

衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）今（4）日公布最新邊境查驗結果，一批由日本龜甲萬公司製造、規格為「KIKKOMAN減鹽醬油450ml」的產品，因檢出防腐劑「雙十二烷基硫酸銨明」含量超標4倍，被列為不合格品項，須在邊境退運或銷毀。對此，台灣總代理統萬股份有限公司強調，該商品屬平行輸入，並非由其公司正式進口販售。

食藥署指出，該批產品由「忠信國際開發事業有限公司」報驗，經檢驗發現防腐劑含量達0.04g/kg，明顯超出台灣《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》中以十二烷基硫酸鹽計算的法定限量0.01g/kg，違反《食品安全衛生管理法》第18條第1項規定，總重162公斤，須依法辦理退運或銷毀。

該批醬油雖為日本合法販售商品，配方與成分符合當地規範，惟因法規標準與台灣不同，防腐劑含量仍屬違規。劉芳銘表示，忠信公司今年8月19日也曾輸入一批黑胡椒，被查出含有不得添加的「蘇丹色素」，因此食藥署已對其進口的「香辛料」與「調味醬」類產品列入高風險項目，實施100%監視查驗。此次醬油即是在此機制下查獲違規，未來相關產品將持續加強查驗。

對於此次事件，台灣龜甲萬總代理統萬股份有限公司也發表聲明澄清。聲明指出，在台灣市面上由統萬銷售的全系列龜甲萬產品皆由台南新市工廠生產，完全不含防腐劑，標籤採全中文標示，並符合台灣相關法規。

統萬說明，此次遭退運的「KIKKOMAN減鹽醬油」雖為日本合法商品，但非經由正式授權貿易商進口至台灣，產品中所含之「雙十二烷基硫酸銨明」雖在日、台皆可合法使用，但因用量規範差異，在台超出上限。該批產品超標部分為0.04g/kg，超出台灣標準0.01g/kg，因此不符規定。

統萬強調，不論是本地製造或正式進口之龜甲萬商品，公司一貫堅守品質與食安標準，未來將持續依法遵循規範，同時提供清楚透明的資訊，保障消費者權益，維護市場信賴。

另據食藥署公布，除了日本醬油外，金倫有限公司輸入的兩批越南碳酸飲料也因添加不符標準的磷酸，分別檢出含量0.34g/kg與0.36g/kg，因產品非屬准用範圍，將全數退運或銷毀。食藥署並決定針對該業者產品調整為20%至50%的加強抽批。

