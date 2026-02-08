（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
〔記者廖俐惠／專題報導〕一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
2月1日，電影《世紀血案》在茹曦酒店舉行殺青記者會，邀集電影線各大媒體出席，李千娜、簡嫚書、楊小黎、寇世勳、夏騰宏現身受訪，韓宜邦、夏語心則傳出因為行程原因，在事前取消出席。眾演員受訪時，寇世勳稱電影沒有意識形態，楊小黎稱有種福爾摩斯、華生辦案的快感，李千娜則稱或許沒那麼嚴重。
沒那麼嚴重嗎？《世紀血案》的故事以1980年「林家血案」為主軸，林家血案又稱「林宅血案」，林義雄的母親以及年幼的雙胞胎女兒全遭殺害，大女兒林奐均雖倖存也重傷，駭人聽聞。只是「林家血案」經過46年依舊懸而未解，如今竟被翻拍成電影，更被揭露完全沒有經過林義雄及其家屬授權，因而導致社會輿論撻伐。
業界人士對於此事件點出兩大疑點，其一殺青記者會上，製片人、導演竟然未出席，只有演員在，這是他入行多年從來沒有看過的事，「這件事情很詭異，如果是正正當當的戲，就站出來！」其二，他不理解的是，原來這些演員到了殺青酒現場，才知道還要開記者會，突如其來的被推上前受訪，也不符合常理。但記者早在1月27日早就收到採訪邀請，明顯中間溝通上出現問題。
業界人士也透露，若是取材自真人真事的影視作品，通常都會避開「本名」，不像《世紀血案》中直接就用「林義雄」、「施明德」、「林奐均」當角色名，只要使用對方名字，就一定要有同意書，這也是業界應該要知道的事，啟人疑竇的地方還不少。
(世紀血案專題2)揭密電影劇本找真相 影射史明是兇手、他客串1場戲就出事
(世紀血案專題3)黃河太機車夏騰宏正直得傻 「台灣稀有演員」淪祭旗的生存災難
(世紀血案專題4)不敢演！台灣藝人的政治緊箍咒 寒蟬效應恐擴散
更多自由時報報導
《世紀血案》懶人包／為什麼會引發爭議 製作公司老闆是中國CEO？
黃河夏騰宏勇敢演台灣史劇卻出事！網曝陰謀論：讓他們不敢再演
《世紀血案》犯了最大錯誤 李千娜楊小黎沒做功課挨轟：都是藉口
寇世勳向林義雄一家道歉！喊話《世紀血案》劇組：停止製作
其他人也在看
逆風挺楊小黎、夏騰宏！《國際橋牌社》製作人談《世紀血案》：製片方該擔責
逆風挺楊小黎、夏騰宏！《國際橋牌社》製作人談《世紀血案》：製片方該擔責
柯文哲「跨過歷史」惹眾怒！段宜康爆氣飆：卑劣的踐踏
[Newtalk新聞] 改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》近日引發爭議。民眾黨前主席柯文哲今（8）日受訪時表示，歷史事件應盡快跨過去，強調往前看更重要。此言論隨即引來前立委段宜康、柯前幕僚吳靜怡等人強烈批評，指其說法是「踐踏受害者」，並翻出柯文哲過去家族受二二八事件影響的經歷，質疑其立場反覆。爭議圍繞歷史傷痛如何面對、政治人物言論一致性等問題展開。 電影《世紀血案》以台灣歷史事件「林宅血案」為背景進行改編，上映前夕已掀起社會對歷史記憶與轉型正義的討論。民眾黨前主席柯文哲今日在回應相關提問時稱，歷史的事件能夠、最好是能夠盡快的跨過去，因為重要還是要往前看。這番言論迅速引發政治界與輿論反彈，前立委段宜康直接反問：「跨過去？跨過被害者的血往前走嗎？這是更卑劣的踐踏。」將爭議推向高潮。 柯文哲的前幕僚吳靜怡隨後在社交平台發文，以長篇敘事抨擊柯文哲的立場矛盾。她回憶曾與柯文哲父親在新竹老家深談二二八往事，指出柯父當年帶著淚水與怒吼，闡述家族在二二八事件中遭受的迫害，並叮囑要守護台灣民主。吳靜怡質疑，柯文哲在選舉期間為打擊國民黨而引用父親版本的家族史，為討好國民黨時又說出不同版本，如今卻輕描淡寫
（世紀血案專題2）揭密電影劇本找真相 影射史明是兇手、他客串1場戲就出事
《世紀血案》爭議持續延燒，本報取得網傳的電影完整劇本，最後影射史明是「林宅血案」的幕後黑手，又讓這把火燒得更旺。此外，翻開劇本一看，如今成為眾矢之的的寇世勳不過才1場戲，黃河、夏騰宏也只有5、6場，戲分根本不多。在爭議爆發後，這份在2025年10月完稿的《世紀血案》第九稿的劇本成為業界人士爭睹的內容
從美麗島到林宅血案 顏擇雅：當時過年只剩沉默
即時中心／張英傑報導改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》才剛殺青，卻爆出許多爭議，不僅未獲得林義雄授權拍攝，該片演員李千娜一度失言說沒那麼嚴重，被輿論罵翻，即便李千娜捐出該片演出的全部片酬，依然群情激憤！作家顏擇雅今（8）日在社群平台發文回憶，從「美麗島大逮捕」到「林宅血案」，媒體與國家機器交織出操弄恐懼的敘事，讓多數台灣人深信「叛徒傳說」；在警總高壓，而選舉成為悲情宣洩出口的年代，恐懼滲入家庭與童年，讓一整個世代沉默。
《產業》飯店之最 晶華年終最高領7.1個月
【時報-台北電】台北觀光飯店年終獎金陸續出爐！台北晶華同仁3.2個月起跳，加年資與考績等額外加給，最高可領到7.1個月。台北老爺酒店3個月起跳、績優者最高可領5.355個月，全員平均4.2個月。台北晶華為目前已知業界最高。 受惠商務客需求回籠，2025年台北晶華酒店住房、餐飲與麗精精品事業都寫下好成績，晶華2025年前三季稅後純益衝上10.1億元，每股稅後純益7.93元，本業獲利再締新猷。全年營收達68.33億元、年增8.50％，亦創近八年來新高。 展望2026年首季，寒假、農曆春節9天連假與228連假，均可望帶動聚餐與住房商機，晶華因應年節圍爐與家宴設計外賣熱年菜和冷凍年菜，以產品多元、訂價豐儉由人，加上販售 通路廣大，截至1月底接單已超越去年同檔期，強大營運動能可望推升業績較去年同期再上層樓。 台北老爺酒店2025年客房表現價量齊揚，平均房價5200元、平均住房率87％，全年營收8.1億元、年增5.19％，創歷史新高。老爺酒店集團總裁林清波於6日親臨飯店發放年終績效獎金，向員工表達高度肯定。 2025年北市飯店因會展帶動國際商旅入台，旅館飯店全年住房率與平均房價成績約能持盈保泰。出
《社會》春節國旅上最慘！訂房跌破4成 日月潭逆勢突圍原因曝
【時報-台北電】2026年春節9天連假，全台平均訂房率約為38.33％，首度跌破4成，堪稱史上最慘，不過部分地區如南投卻逆勢上漲。其中，魚池鄉旅宿業者受惠於年前櫻花季開跑帶動人潮，在縣內訂房率名列前茅。 根據交通部觀光署115年春節連續假期訂房率統計（截至1月30日），平均訂房率最高前3名，依序為嘉義市（59.08％）、台中市（57.99％）、雲林縣（57.04％）。南投縣旅館商業同業公會理事長李吉田指出，南投縣未擠進3名內，訂房熱點日月潭、清境農場、杉林溪表現不俗，平均訂房率都有八、九成，較往年上漲，「日月潭目前看來有機會拿下第一。」 李吉田分析，「過往年後才迎來櫻花季，今年像暨南大學、九族文化村櫻花祭都在年前開跑，遊客來日月潭等於享受雙重價值，人潮還有機會外溢至水里、集集等周邊地區，帶動整體觀光。」 日月潭民宿協會理事長謝皓羽表示，協會會員普遍反映整體住房率約達八成，家庭與小團體客群明顯增加。她舉出遊客偏好在地特色體驗與慢活行程，可一次享受纜車、騎腳踏車、遊船、划立槳SUP與獨木舟等「海、陸、空」體驗，還能結合邵族文化、紅茶與咖啡等元素。 針對外界批評國旅住房價格過高，李吉田回應，
國旅春節平均訂房率僅約43％ TOP3縣市近6成
春節連假將至，不少家庭會規劃出遊；交通部觀光署日前公布最新各縣市訂房率，假期前8日（2月14日至21日）平均訂房率為43.03%，訂房率最高前3名依序為嘉義市、台中市及雲林縣，訂房率均接近6成。觀光署表示，截至1月31日，假期前8日（2月14日至21日）各縣市平均訂房率為43.03%，其中各縣市較高
《世紀血案》片商資本僅3萬元 簡舒培揪疑點：資金源源不絕何處來？
取材自台灣真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》掀起巨大爭議，除了未經當事人或家屬同意，被轟吃人血饅頭。另外，民進黨台北市議員簡舒培今天（2／8）也在臉書發文質疑，製片商「費思兔」資本額僅3萬元，公司負責人蘇敬軾曾被譽為「中國快餐教父」，退休後回到台灣拍電影，除了拍了票房奇差的《幻術》抹黑前總統李登輝，現在又拍了《世紀血案》淡化國家暴力，質疑「費思兔」源源不絕的資金從哪來？
電影改編林宅血案引爆怒火！蔣萬安也說話了
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》因劇本內容未經當事人授權、演員受訪不當發言，以及遭質疑影射兇手身份等引發軒然大波，導演徐琨華已道歉並表示暫停一切後製工作。針對此事，台北市長蔣萬安今（9）日受...
收賄10萬白包遭判10年定讞 前法官林德盛獲假釋
（中央社記者謝君臨台北9日電）花蓮高分院前法官林德盛被控利用審理機會，收下被告家屬給的10萬元「白包」賄賂，遭判10年有期徒刑定讞，入監服刑。法務部矯正署日前已核准林男假釋，他將可出獄返家過年。
林宅血案 李文忠：相信蔣經國事前知道批准
[Newtalk新聞] 電影「世紀血案」殺青，背後拍攝動機引發質疑。前退輔會副主委李文忠今日表示，對兩蔣的態度是批判罪過，肯定功勞。「我傾向相信林宅血案他事前知道批淮，江南案他事前不知情，但他都要概括負責」。 李文忠說，「林宅血案」因為「世紀血案」拍片，喚起國人的記憶及注意，那是威權時代最血腥、不堪的時刻，目的在恐嚇當時的黨外人士，造成寒蟬效應。但歴史很吊詭，多少人因為這種反人性屠殺而憤怒、奮起，他就是其中一位年輕人。 李文忠說，那是不是原來的情治頭子當時的當權者蔣經國下令？如同陳文成案、江南案，不知道。他傾向相信林宅血案蔣事前知道批淮，江南案蔣事前不知情，但蔣都要概括負責。 李文忠說，至於民進黨已三次執政，為什麼真相未明？因為資料、証據都被湮滅了，這是轉型正義面對的困難之一。因為轉型正義碰到困難，部份威權遺孽就不藏了，跳出來大聲重述祖輩的謊言。歴史一樣吊詭地是，反而讓知道的人喚回記憶，不知道的人注意歷史。 李文忠說，他要補充二件事：第一、威權權貴的後代不是遺孽，這是民主時代、文明社會、現代思維。 第二對兩蔣的態度是批判罪過，肯定功勞。我們這一代的使命是抗中保台，台灣最迫切的工程是和解
《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕
取材自1980年「林家血案」的國片《世紀血案》殺青記者會後爭議不斷，日前更爆出未經過當事人家屬授權、疑似欺騙演員的風波；導演葉天倫今（8）日更發文指出，由徐琨華執導的《世紀血案》於2月1日舉辦殺青記者會，相關新聞則是於2月2日見報，但其實2月2日正是林家血案死者、雙胞胎的冥誕。葉天倫透過臉書指出，2月2日《世紀血案》殺青新聞見報，而這一天正是已故雙胞胎的生日......
蔡其昌喊話大巨蛋沒道理棒球越比越少 蔣萬安回應了
中職新賽季3月底即將開打，目前賽程場地尚未正式公布。中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌昨（8日）向北市府喊話「大巨蛋是為棒球而生的場地」，沒有場次越比越少的道理，除非是票房不
《世紀血案》惹議！柯文哲稱「別消費受害者」：18年沒真相實在不想聽
電影《世紀血案》改編自「林宅血案」，但因未取得林義雄等當事家屬同意就翻拍，影片未上映就爭議不斷。民眾黨創黨主席柯文哲今（8日）受訪表示，如果民進黨經過前總統陳水扁8年、前總統蔡英文又8年、現在總統賴清德又快2年，加起來18年還跟大家講沒有真相，「我實在是不想聽了」。
高市早苗贏了 郭正亮分析：經濟無解、修憲還早
日本眾議院選舉到台灣時間晚間7時結束，根據 NHK 的出口民調與選情分析，執政陣營有望掌握相當於眾議院全體三分之二的 310 席，達到修憲門檻。前立委郭正亮分析，日本如果要修憲，自民黨會分裂，且美國會不會支持都是問號。另外，日本經濟是結構問題，10個高市早苗也無解，郭正亮直言，「我認為日本是一個沒落中的國家」！
高市早苗豪賭大勝 郭正亮憂心一件事
日本眾議院選舉，日本首相高市早苗領導的自民黨與日本維新會已合計拿下267席（自民黨244、維新會23席），正式跨過233席半數門檻。前立委郭正亮表示，他比較擔心的是民進黨今天晚上一片歡騰，今年和明年總統賴清德可能會比照辦理，還有中日選後的對抗，如果賴清德在這過程中也跟著打，「你也會被捲入」。
世紀血案導演道歉！驚吐這原因缺席殺青記者會 即刻全面退出後製作業
電影《世紀血案》因改編自「林宅血案」，卻未取得前立委林義雄及家屬同意而引發爭議，繼多位演員接連道歉後，導演徐琨華也於今（8）日晚間正式發表聲明致歉。他在聲明中說明自己缺席殺青酒記者會並非刻意迴避，而是「未被邀請、也不知有記者會安排」，首度回應外界質疑。
談及電影《世紀血案》爭議 蘇巧慧：歷史沒有很遠、甚至還沒有翻頁
近期取材自「林宅血案」的電影《世紀血案》爭議延燒，也掀起政壇議論。民進黨立委蘇巧慧的父親蘇貞昌，過去曾是美麗島事件被告林義雄的辯護律師之一。蘇巧慧今（8）日被問及此議題時回應，「歷史沒有很遠，它甚至還
看「世紀血案」 柯文哲：不要消費受害者 讓歷史往前走
「世紀血案」近日在國內引發各界的撻伐，台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上在竹北市天后宮前發放新春春聯時受訪說，歷史事件最好是能儘快跨過去，讓台灣繼續往前走，作為228事件受難者家屬，他呼籲大家不要消費過去的受害者。但也批評民進黨從陳水扁執政起迄今已18年了，18年後如果還要跟大家說沒有真相，那他實在是
力拼重回「可開戰正常國家」！高市若大勝 日本「和平憲法」恐成歷史
朝鮮日報報導，日本第51屆眾議院大選今日登場，外界高度關注自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，能否一舉拿下2/3席次，也就...