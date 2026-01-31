（直擊）LiSA現身北車遇火災警報！獻唱《紅蓮華》祝3千人：馬上有票
〔記者廖俐惠／台北報導〕日本「秒殺歌姬」LiSA為宣傳2026小巨蛋演唱會，特別來台宣傳，今天(31日)在台北車站大廳舉行Special Fan Meeting，獻唱夯曲《紅蓮華》，吸引3000人朝聖。LiSA在與舞龍舞獅合影的過程中，台北車站突然響起火災警報聲，讓LiSA也露出驚訝的表情，成為此次見面會的插曲。
LiSA以中文打招呼：「你好大家好，謝謝你們來！」她帶著期待的語氣表示：「終於要站上台北小巨蛋了，相信來到現場朋友一定比現場還要更多，大家會來嗎？！」讓現場粉絲發出嘶吼，希望能夠搶到票。
現場細數LiSA從2013年的河岸留言唱起，接著因演唱《鬼滅之刃》的主題曲爆紅，2024年唱到林口體育館，2026年6月19日、20日就要唱到台北小巨蛋。她今天親自宣布，將在2月5日至8日於遠大售票系統開放第一階段的登記抽選，並喊話現場3000名粉絲不見不散。
主持人提到，台灣現在除了小巨蛋，也有台北大巨蛋這個新的場館，LiSA以英文說：「NEXT DREAM臺北大巨蛋！」接著用中文大喊「下一步台北大巨蛋」，並用眼神攻擊，盯著大家一定要來。LiSA當場學中文吉祥話，「我是LiSA祝大家馬力全開，馬上有票，一馬(日文的現在)發財！」並拿出小抄唸出「大家新年快樂，馬到成功，馬年行大運，知道嗎？」
LiSA寵粉無極限，當場開放有獎徵答、放送紅包袋之外，現場300名幸運粉絲獲得上台與LiSA近距離餞別的活動。最後她再度用中文說：「謝謝大家你們來，『紅豆泥』(日文的真的)見到你們很開心。」她表示能夠實現在小巨蛋開唱的夢想感到很幸福，希望接下來跟大家一起完成大巨蛋的目標。
