（直擊）RAIN變臉了！突點名台粉上台：我是可以不唱的

RAIN開心見到台灣粉絲。(記者王文麟攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天王RAIN今天(17日)在台北小巨蛋開唱，化身「鄭教官」要粉絲一起跟著唱跳，歌曲播到一半還突然變臉，要求重來一次，原來是發現台下有粉絲沒在跳，直接要他上台！

RAIN火力全開，狂露身材沒在吝嗇。(記者王文麟攝)

RAIN在演唱會帶來夯曲《LA SONG》，這是一首適合大家一起唱跳的歌曲，也因此RAIN在表演之前，化身鄭教練要大家一起唱，結果搖滾區粉絲表現不符合他的預期，數度要求大家重來。他還點名一名女粉絲，要女粉絲跳起來，結果女粉絲還是不跳，讓RAIN乾脆算了，直接開唱。

結果音樂播到一半，RAIN又喊停，點名一名身材健壯的男粉絲上台，RAIN問男粉絲：「你為什麼不跳？」男粉絲回應：「SORRY！」男粉絲還趁機摟了RAIN的腰、貼胸偷揩油。RAIN又表情嚴肅的說：「我是說真的喔，我真的不會唱喔！」直言唱得差不多，其實已經可以回家了。

RAIN架式十足。(記者王文麟攝)

RAIN從跑步機下來後，工作人員幫他穿外套。(記者王文麟攝)

當然RAIN還是表演了《LA SONG》，並做出「我在盯著你喔」的手勢，結果歌曲一唱完，RAIN立刻說：「剛剛那位男生還是沒有跳！我要寫在我的日記上，我應該問一下他叫什麼名字的！」超記恨的表情，讓全場哄堂大笑，接著又看到搖滾區的粉絲自己坐下，RAIN又問大家：「你們為什麼要坐下！站起來！」簡直是鄭教官在上軍訓課。

在演唱《30 Sexy》時，RAIN大喊「非常感謝，我愛你們」，表示到目前為止台灣粉絲都表現得很好。在安可表演結束後，RAIN再次走下台，全場一起大合唱《LA SONG》，演唱會就在熱鬧的氣氛下畫下句點。

RAIN從跑步機一躍而下。(記者王文麟攝)

