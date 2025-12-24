📢 Yahoo 拍賣系統維護公告，影響時間1/8 02:00-08:00

親愛的Yahoo 拍賣會員 您好：

為了提供系統穩定與服務品質，Yahoo 拍賣預計於2026/01/08 進行資料庫系統的升級作業，預計影響時間為 2026/01/08(四)凌晨2:00～早上8:00，共計6小時，敬請提前留意並妥善安排操作時間。

Yahoo拍賣暫停功能 :

本次資料庫系統的升級作業包含網站及APP 的部份，影響功能如下：

全站功能： 拍賣首頁、分類頁、搜尋頁、商品頁、主題館 會員認證、註冊新會員、修改會員資料 我的拍賣

買家功能：維護期間買家功能皆受影響 競標出價 結帳/付款管理 訂單查詢 加入追蹤

賣家功能：維護期間賣家功能皆受影響 賣家直播功能 賣家結帳設定 商品管理/訂單管理 超商取貨出貨 信用卡申請開通功能 日結繳款及繳款設定

輕鬆付頁面所有功能

維護期間請暫緩使用ATM及Famiport 繳款，若您在這段時間有使用ATM繳費，將於中午12:00後銷帳，若使用Famiport 繳款，將於中午12:00後銷帳

📣 賣家的廣告結束的時間在 2026/01/08 02:00之後者，將補償廣告刊期24小時；競標商品的結束時間則不予延長。

持續提供更安全便利的交易平台是我們的使命，感謝您的支持！

Yahoo 拍賣 敬上