每年秋季是日本東北旅遊的旺季，因為有美麗的楓葉可以看，除了新幹線與自駕之外，其實日本東北6縣也推出了聯合巴士套票，讓大家可以更加彈性與深入在日本東北旅行，不過特別提醒大家，因為今年東北「熊出沒」事件頻傳，所以建議不要一個人行動，或到陌生的山區領域！

■ 相關文章：日本全國各地「熊出沒地圖」網站懶人包！前往北海道、東北、北陸旅遊前，先做好功課才能平安回家

日本東北巴士套票介紹



這張「日本東北巴士套票」（Tohoku Highway Bus Ticket）非常適合想去東北各縣旅行，但又不敢自駕的旅客，可以無限次搭乘東北地區內近80條高速巴士和地區巴士路線！



此外，這張「日本東北巴士套票」的使用期限也非常彈性，在購買一個月的其中2或3日都可以使用，不一定要事先指定或連續日期使用，非常方便！

日本東北巴士套票種類



這張「日本東北巴士套票」總共有分成3種，依照可以使用的縣市數量，價格分別如下，註冊登入後就可以進入購買頁面，並顯示可以搭乘的路線和日期。

「日本東北巴士套票」還有詳細的使用規格，例如只有持「非日本護照的外國旅客」可以購買與使用，只接受網路購買與信用卡付款等等。

北東北＋宮城縣通票



■ 價格：2日票為9,000日圓，3天票為11,000日圓

南東北通票



■ 價格：2日票為7,000日圓，3天票為9,000日圓

東北六縣通票



■ 價格：2日票為11,000日圓，3天票為14,000日圓

日本東北巴士套票優惠



如果你是不想搭乘新幹線煩惱行李放置，或是想要有更多路線彈性的話，就可以購買這張「日本東北巴士套票」，官方網站甚至還幫你舉出範例，算出某幾條路線比較優惠，如果不抗拒長途巴士的話，也是不錯的選擇！

日本東北巴士套票使用方式



因為「日本東北巴士套票」只限限於官網購買，所以是沒有紙本票券的，一律都是使用電子票券，只要在上車前認清出巴士是否有上圖右下角的圖示，並出示上圖的手機票券畫面，即可搭車。

日本東北巴士套票

以上就是日本東北6縣可以使用的巴士套票，雖然現在東北新幹線有新推出多達10日的鐵路通票，但在東西向來往難免還是有些限制，推薦如果想玩得更彈性或深入的朋友，可以參考這張「日本東北巴士套票」，應該也會是不錯的選擇！

