現在前往日本愛媛縣的松山正是秋高氣爽，天氣漸漸轉涼、樹葉轉紅、銀杏轉黃的時節，而松山景點除了道後溫泉之外，松山景點大多在市區，可以走路或是搭乘路面電車即可抵達，這篇就來介紹位於商業中心「大街道」附近，徒步就可以一次逛完的兩個松山景點！

萬翠莊介紹

萬翠莊

「萬翠莊」建於大正11年（1922），是由舊松山籓主的子孫久松定謨所見，因為曾經去過法國，一直非常嚮往西洋建築風格，於是請來木子七郎設計師，打造了這座鋼筋水泥的地下一層、地上三層、占地約268坪的建築，整座建築充滿西洋的左右對稱設計，加上銅板屋頂，也是非常風靡於20世紀歐洲的洛可可風格。

萬翠莊

「萬翠莊」的名字取自於其處於四周一片翠綠的山腰之間，過去曾做私人宅邸、美軍宿舍、家庭裁判所、縣立鄉土藝術館、美術館等，持續保存良好，在昭和60年（1985）年被指定為愛媛縣有形文化財，平成23年（2011）更被指定國家重要文化財，也是多部電視劇、電影的取景處。

萬翠莊

「萬翠莊」，現今一樓則作為展覽空間，正中央的樓梯彩繪玻璃為 木內真太郎的作品，二樓為家具與空間展示間，還有昭和天皇曾經造訪與用餐的空間，每間房間的暖爐、吊燈與彩繪玻璃都非常值得一看！

萬翠

■ 開館時間：09:00～18:00

■ 公休日：週一

■ 地址：愛媛縣松山市一番町3-3-7

愛松亭「漱石咖啡廳 」

愛松亭「漱石咖啡廳」

而在「萬翠莊」的旁邊還有一個叫做「愛松亭」的地方，是松山相關文學名人夏目漱石下榻住宿的地方，當時時任松山英文教師的他，經常在這裡寫信與友人正岡子規在這裡分享文學與見聞，現今則改為咖啡廳，供一般大眾同享其此處風雅。

愛松亭「漱石咖啡廳」

■ 營業時間：夏季10:00～17:00／冬季10:30～16:30

■ 公休日：週一

■ 地址：愛媛縣松山是一番町3-3-7

「坂上之雲博物館」介紹

坂上之雲博物館

再順著山坡向下走，則會看見由安藤忠雄設計的「坂上之雲博物館」，開館於2007年，主要展示的是司馬遼太郎先生的作品《坂上之雲》中三位主角的在生平與故事，以及明治時期的文史相關資料。

坂上之雲博物館

《坂上之雲》連載始於1968年，講述的是松山出身的邱山好古與真之兄弟，以及正岡子規的故事，透過三人的成長背景帶出日本明治時代的發展模樣，後來更翻拍為電視版，在日本NHK電視台作為特別連續劇播出了三年。

「坂上之雲博物館」主展館三角形為基礎設計，結合山城與市區的地理位置，以緩坡設計帶領參觀民眾上樓。

2樓為入口大廳與圖書室、咖啡廳，3樓開始為報紙連載牆、松山風土的企劃藝廊，以及《坂上之雲》與明治維新資料相關展覽室。

坂上之雲博物館

「坂上之雲博物館」不僅文史資料豐富，許多建築細節也非常值得一看，走到室外陽台更可以一眼望隱身在翠綠樹林中的萬翠莊，空氣也非常清新，適合逛累了可以休息一下。

人孔蓋卡

另外，如果有收集日本人孔蓋卡片的話，也可以在「坂上之雲博物館」的服務台免費索取喔！

■ 營業時間：09:00～18:30

■ 公休日：週一

■ 地址：愛媛縣松山是一番町3-3-7

松山市區文青半日遊

以上就是為於商業中心「大街道」附近可以散步逛逛的兩個松山景點，推薦如果是搭乘早班機到松山，不想跑太遠的話，可以先去寄放行李後，再過來這邊逛逛，既不會太累又能收穫滿滿，逛完之後對面就是可以吃飯逛街的商店街，行程排起來剛剛好！

