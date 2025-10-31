根據不同的日本氣象機構觀測，紅葉見頃時間會略有不同，但越接近紅葉季節，各家預測的時間就會越相似，基本上那段區間就是當年的見頃時間了，如果你沒跟到北海道、本州，甚至是中國地區的楓葉，沒關係！跟著我們一起來看往年四國、九州的紅葉見頃時間和景點，趕緊跟上最後段賞楓季！

四國、九州歷年紅葉狀況

2025年紅葉・黄葉見頃予想

圖片來源

四國歷年紅葉見頃時間（以高松 栗林公園為例）

2022年：11月23日前後

2023年：11月23日前後

2024年：11月20日前後

2024年：11月25日前後（預測）

九州歷年紅葉見頃時間（以福岡 秋月城跡為例）

2022年：11月20日前後

2023年：11月25日前後

2024年：11月22日前後

2025年：11月26日（預測）

四國、九州紅葉推薦景點

四國紅葉推薦景點－香川 栗林公園

四國紅葉推薦景點－香川 栗林公園

廣告 廣告

圖片來源

香川的栗林公園是四國賞楓的大熱門景點，不只白日的楓葉美景吸引人之外，每年秋季都會舉辦期間限定的夜間點燈活動，還有搭乘「南湖周遊和船」的體驗，以特別的方式欣賞金黃色的閃亮夜楓。

■ 紅葉時間：11月下旬～12月上旬

四國紅葉推薦景點－愛媛 西山興隆寺

四國紅葉推薦景點－愛媛 西山興隆寺

圖片來源

位於愛媛縣的西山興隆寺有著鼎盛的香火，本堂更有超過1300年的歷史，被指定為日本國家重要文化財，每到秋季時，因為西山興隆寺與群山融為一體的絕美景致，而被稱為是「紅葉西山興隆寺」（もみじの西山興隆寺），是非常有名的紅葉名所。

■ 紅葉時間：11月中旬～12月上旬

四國紅葉推薦景點－高知 安居溪谷

四國紅葉推薦景點－高知 安居溪谷

圖片來源

「安居溪谷」是高知知名的賞楓名所，險峻的峽谷地形造就出多處瀑布，像是「飛龍瀑布」、「昇龍瀑布」等，還有隨著時間與陽光照射變換顏色的「水晶淵」，每到秋天時溪谷上方染成漸層色的紅葉，相互交織成一幅浪漫秋景。

■ 紅葉時間：11月中旬～11月下旬

■ 相關文章：高知賞楓景點10選，感受秋季所帶來的自然之美

九州紅葉推薦景點－福岡 秋月城跡

九州紅葉推薦景點－福岡 秋月城跡

廣告 廣告

圖片來源

1623年，根據福岡藩主黑田長政的遺言，將五萬石分給了三男長興成立秋月藩，其在隔年築城入住，是為秋月城。保留良好的秋月城跡被指定為「縣指定史蹟」，還有「黑門」與「長屋門」則被指定為「縣有形文化遺產」，周邊的紅葉更為人知，每年秋季都吸引許多賞楓遊客特別前來。

■ 紅葉時間：11月下旬～12月上旬

九州紅葉推薦景點－鹿兒島 霧島

九州紅葉推薦景點－鹿兒島 霧島

圖片來源

霧島建於霧島山腰，可以遠眺高千穗峰，利用高低差建構出獨特的形色之美，在2022年霧島神宮的本殿、幣殿、拜殿被正式指定為國寶，也是鹿兒島縣內首個國寶建築。

九州紅葉推薦景點－鹿兒島 霧島

圖片來源

每年秋天，從鳥居開始到神宮內，皆可見兩側高大的林木轉紅，與木製神殿形成一幅莊嚴又具親和力的自然景色！

■ 紅葉時間：11月中旬～12月上旬

九州紅葉推薦景點－宮崎 高千穗峽

九州紅葉推薦景點－宮崎 高千穗峽

圖片來源

相信大家對於高千穗峽一定都不陌生，秋季時染紅的楓葉與「真名井瀑布」交織出成一幅壯闊的秋色美景，而且高千穗峽在瀑布這邊設有實時相機，大家就可以透過第一手的鏡頭畫面知道楓葉轉紅了沒！

■ 紅葉時間：11月中旬～11月下旬

四國、九州紅葉季

以上就是日本四國、九州歷年紅葉見頃時間，和幾個紅葉景點推薦，因為今年高溫影響，許多地區的紅葉時間都延後不少，如果你想趕上紅葉季現在還不晚，趕緊開始著手規劃日本紅葉之旅，11、12月還有很大家會能分享你的紅葉美照啦！

]]>