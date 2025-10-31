隨著觀光解禁，出國到日本人潮也漸漸地變多，不曉得有沒有規劃到東京度過聖誕節的計畫呢？不只是歐美，12月期間聖誕節前在東京必逛的除了燈光秀之外，當然還有聖誕市集囉！除了可以感受到滿滿的道地歐洲風情之外，還能夠入手可愛聖誕小物和吃美食，來看看在東京2025年那些地方舉行的聖誕市集吧！

2023年原始文章公開、2025年10月27日編輯部修改

1.TOKYO CHRISTMAS MARKET 2025 in神宮外苑

號稱日本規模最大的「TOKYO CHRISTMAS MARKET」，今年依然盛大舉辦並迎來第十一周年，這次的地點選擇在神宮外苑，規模不僅更加盛大，交通也十分便利，還混雜了一點和風浪漫情調。

會場內能夠感受到最道地的德國聖誕市集風情，熱紅酒、德國啤酒、德國豬腳及香腸等經典德國美食通通有，還有直接從德國進口的聖誕裝飾、雪花球、燭台、手作雜貨和胡桃鉗人偶等多樣商品，而且在日比谷公園的舞台還會舉辦演唱會等多種活動，將聖誕市集的歡樂氣氛帶到最高點。

場內有著高達14公尺的巨大金字塔型聖誕樹，由多層結構組成會旋轉的華麗聖誕樹，旋轉過程不僅華麗又炫目，還能夠欣賞每一層夢幻的聖誕裝飾喔！

※照片為過往活動照片並非今年活動畫面

TOKYO CHRISTMAS MARKET 2025 in神宮外苑

■時間：2025年11月21日〜12月25日

■地點：神宮外苑 聖徳記念絵画館前・総合球技場

■OFFICIAL SITE

2.六本木Hills Christmas 2025

※照片為過往活動照片並非今年活動畫面

今年是「六本木Hills Christmas」舉辦的第19年，據說是世界最大的得過斯圖加特聖誕市集再現，市集裡面除了有德國原創的聖誕節雜貨，還有魯特葡萄酒、德國香腸及酸菜燉牛肉等正宗的德國鄉土料理呢！

逛完市集如果還有時間，可以到旁邊的六本木之丘欣賞聖誕燈節，或是到森美術館欣賞作品，也可以和另一半在六本木新城內逛精品喔！

六本木ヒルズ クリスマス 2025

■時間：2025年11月22日7〜12月25日，11:00 - 21:00

■地點：東京都港區六本木6-10-1 六本木Hills大屋根廣場（大屋根プラザ O-YANE PLAZA）

■交通方式：東京metro日比谷線「六本木」站1C出口直達

■費用：免費

■OFFICIAL SITE

3.Nordic Xmas Park 2025

※照片為過往活動照片並非今年活動畫面

12月限定舉辦的Nordic Xmas Park，以北歐聖誕節為主題設計，活動中除了有聖誕老公公會與大家打招呼，也有北歐雜貨市集與北歐美食餐車。除此之外，也有芬蘭傳統遊戲「芬蘭木柱」體驗，以及精選的北歐電影放映會。而活動場地的TOKYO DOME CITY在11月至隔年3月更有『TOKYO SNOW DOME CITY』活動，以百萬顆LED燈裝飾會場，看點則是15公尺高，以25萬顆LED燈裝飾的聖誕樹，點點光芒下頗有聖誕節慶氛圍。

■時間：2025年12月13日・14日、20日・21日、24日・25日 11:00-19:00

■地點：東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームシティ全域

■交通方式：水道橋站徒步1分鐘可達

■費用：免費

■OFFICIAL SITE

4.Christmas Market in 橫濱紅磚倉庫

如果想要體驗充滿西洋氣氛的聖誕市集，可以考慮到不論是觀光客或是日本人都相當受歡迎的橫濱紅磚倉庫，距離東京也大約只需要一小時不到的車程。

「Christmas Market in 橫濱紅磚倉庫」自2010年開始舉辦，今年已經邁入第15年，在並列的德國山小屋造型的聖誕市集前，矗立著已經是「Christmas Market in 橫濱紅磚倉庫」地標的10公尺高聖誕樹，而且裝飾得非常華麗，也是相當收歡迎的拍照景點。

本來就充滿西洋氛圍的橫濱紅磚倉庫，聖誕市集裡不僅可以買到歐洲風格的聖誕節裝飾及商品，每年還會推出市集限定的馬克杯和聖誕紀念品，還有德國的鄉土料理以及香料酒等等，在日本就能同時體會到像是到德國的聖誕節氛圍，又恰逢今年12月紅磚倉庫重新裝潢開幕，是不是很值得一來呢！

※照片為過往活動照片並非今年活動畫面

Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫

■時間：2025年11月21日（五）〜12月25日（四）

11月21日：17:00～21:00

11月22日~12月5日：11:00～21:00

12月6日~12月25日：11:00～22:00

※最後點單時間:營業結束前30分鐘

■地點：橫濱市中區新港1-1

■交通方式：港未來線「馬車道」站或「日本大通」站徒步約6分

■費用：500日圓 部分區域免費

■OFFICIAL SITE

現在還來得及！今年聖誕節來日本過吧

雖然今年聖誕節的東京機票依然難搶，但白銀東京的浪漫行可是人生必訪的行程，不妨趁著這個好時機趕快前往日本享受一下，2025年聖誕節也許能與家人朋友在東京留下一個特別不一樣的回憶喔！

