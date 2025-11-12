誕生於東京立川 GREEN SPRINGS 的 PLAY!，是一個結合藝術、遊戲與日常生活的全新文化空間。
在這裡，展覽不只是「看」，而是「參與」；遊戲不只是「娛樂」，而是「發現」。各個年齡層都可以在同一個空間中，共同體驗創造與感動的瞬間。
PLAY!的 理念與精神
位於自然與城市共存的立川，PLAY! 不僅是一座館舍，更與社區、公園及文化活動緊密連結。透過展覽、出版、體驗與交流，讓藝術真正走進生活，成為每個人日常的一部分。
PLAY! 的主題是「看似不存在的地方（ありそうでない）」，旨在創造一個大人與孩子都能共同「玩樂、學習、創造」的空間。讓藝術不只是觀賞品，更能成為交流與發現。
PLAY! 由 PLAY! MUSEUM（PLAY! 美術館）與 PLAY! PARK（PLAY! 遊樂場）兩大主要空間組成，創造與玩樂在此交會，展現出最自由的靈感與樂趣。
「當我們覺得有趣時，世界就會變得更大。」
這裡的一切，都圍繞著那份「玩心」。從遊戲、藝術到生活，讓人重新找回純真的專注與好奇。
PLAY! MUSEUM
PLAY! MUSEUM 是一座以「圖畫與文字」為主題的美術館，由手塚建築研究所設計，並以「讓事件在其中發生、累積」為核心理念。
讓這裡的空間不只是展覽的容器，而是一個不斷被創造、改變的場所。展覽結束後，牆面上留下的貼紙、記號與觀眾的痕跡，都被視為故事的一部分，成為時間與文化累積的證據。
展場以「漩渦（うず巻き）」的形式設計，讓觀眾在不知不覺間被引入展覽的核心，模糊現實與夢境、內與外的界線。
木質牆面取自間伐材，保留了自然的質感與溫度，也承接著每一次展覽所留下的歷史與記憶。
PLAY! MUSEUM 沒有固定的中心或方向，觀眾可以從任何角落開始探索、感受、發現。連導覽標示都以積木、桶子等日常物構成，讓「指引」本身也成為展覽體驗的一部分。
正如 PLAY! 的理念「ありそうでない（看似不存在的地方）」，這裡不是傳統意義上的美術館，而是一座能讓藝術與生活、故事與遊戲自然交會的場所，讓藝術變得親近而生動，不論大人或是孩子都能在此感受創造的樂趣，
PLAY! PARK
在 PLAY! PARK，孩子不只是「玩具的使用者」，而是遊戲的創造者。
這裡定期設置大型材料遊具，邀請孩子以自由的想像奔跑、攀爬、探索。最具代表性的遊具包括 緩衝材「プチプチ®」的大型遊具（Let’s! PLAY! PUTIPUTI!） 和由數千顆氣球組成的「氣球怪獸（バルーン・モンスター）」 等，這些裝置以動態與互動性為核心，讓空間本身就成為一場遊戲。
場內依年齡與活動設有不同區域：適合幼兒的「小盤子（小さな）」、可盡情奔跑的大型區域「大盤子（大きなお皿）」，還有能自由創作的工坊、繪畫與音樂體驗空間等設施。
更特別的是，PLAY! PARK 每天都有工作坊，涵蓋各年齡層、與展覽主題或企業合作計畫；此外還會舉辦節慶主題活動如萬聖節祭典、聖誕節活動、主題餐廳體驗等，讓空間在不同時期有不同的面貌。
為了維護品質與體驗，PLAY! PARK 採事前預約制度，並對入場做出規範：每位 20 歲以上的監護人最多可攜帶三名孩子入場；且不允許成人單獨入場。
PLAY! CAFE
PLAY! CAFE 是一間將藝術融入味覺的咖啡廳，提供與 PLAY! MUSEUM 展覽主題呼應的原創餐點、甜品與飲品，讓人能在用餐中延續展覽的感動。部分飲品可外帶，讓看完展覽後的餘韻隨行。
目前提供的餐點為繪本作家鈴木NORITAKE「大危機展！PLUS（大ピンチ展！プラス）」展覽相關的原創餐點。
■ 展覽期間：2025年10月8日（三）ー 12月7日（日）
■ 品名：大危機展！蛋包飯（大ピンチ！オムライス）
■ 價格：1,680 日圓（含稅）
PLAY! SHOP
PLAY! SHOP販售與 PLAY! MUSEUM 展覽主題相呼應的原創商品，包含文具、雜貨等超過 200 種品項。
此外，也推出印有 PLAY! 標誌（LOGO） 的限定設計商品，讓來訪者能把這份創意與樂趣一同帶回家。
■ 品名：日本製PLAY! MUSEUM 原創馬克杯（L・M）（マグカップ（L・M））
■ 價格：各1,980 日圓（含稅）
■ 品名：PLAY! MUSEUM 原創帆布袋（トートバッグ）
■ 價格：1,980 日圓（含稅）
PLAY! 資訊
■ 地址:東京都立川市緑町 3-1 GREEN SPRINGS W3 棟
■ 交通方式:JR 立川站北口步行約 10 分鐘、多摩都市單軌電車「立川北站」步行約 5 分鐘
■ 營業時間: MUSEUM【平日】10:00-17:00（最晚入場16:30）【周末及國定假日】10:00-18:00（最晚入場17:30）
PARK 【平日】10:00-17:00（最晚入場16:00）【周末及國定假日】10:00-18:00（最晚入場17:00）
■ 入場費用: MUSEUM 根據展覽而異
PARK 【平日1日券】全票1,100日圓 3-12歲 2,200日圓 1-2歲 1,700日圓
【假日1日券】 全票1,500日圓 3-12歲 2,500日圓 1-2歲 2,000日圓
【假日3小時券】 全票1,300日圓 3-12歲 2,300日圓 1-2歲 1,800日圓 ※不可再入場，延長每15分鐘200日圓
※ PARK需事前預約，請至這裡預約。
在 PLAY!，每一次展覽、每一場遊戲，都是一次重新與世界相遇的契機。秉持著「只要懷抱好奇與玩心，平凡的日常也能成為創意的舞台」的理念，PLAY! 讓藝術與遊戲在生活中悄然展開。
下次造訪日本，不妨來到立川，走進這個充滿靈感與笑聲的地方，體驗用「玩」來感受藝術的美術館。
]]>
