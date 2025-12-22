0偽裝蹲地替民眾街拍...一看竟是大咖男神 51歲近況被讚：老了也很帥

娛樂中心／蔡佩伶報導

51歲香港男星吳彥祖踏入演藝圈多年，累積不少的戲劇作品，精湛演技更曾榮獲金馬獎的肯定，近日，吳彥祖現蹤北京街頭被網友捕獲，尤其化身街頭攝影師親切替民眾拍照的舉動，也掀起大家的討論。

從網友曝光的畫面可以看到，吳彥祖穿著一件黑色羽絨外套搭配灰色休閒褲，由於沒有戴口罩或是帽子遮掩，立刻被網友認出是本尊，而他當下正拿著手機民眾拍照，而且十分有耐心的跟民眾溝通拍攝角度。

不過由於吳彥祖身上掛著攝影機以及麥克風，因此也有網友猜測吳彥祖可能是與手機品牌合作，但無論吳彥祖現蹤北京目的為何，在當天與他有過互動的民眾都稱讚吳彥祖很親切，還有網友針對吳彥祖51歲近況給出好評價，直呼：「超帥」、「真的老了也很帥」。

廣告 廣告

偶遇吳彥祖的民眾稱讚他很親切。（圖／翻攝自小紅書）

更多三立新聞網報導

趙露思出席典禮爆「禮服遭潑墨」只能穿舊款頂替 本人鬆口認了

張柏芝三胎都生兒子...竟遭大咖女星虧「全是賠錢貨」 本人8字回應了

福原愛再婚懷孕了！江宏傑斷開前妻曾曝為「他們」：10年後才敢戀愛

福原愛再婚橫濱男！挺超巨孕肚現身 鬆吐現況：連我都驚訝

