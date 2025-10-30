0元機票限時3天開搶！全台3機場直飛 到明年5月都能用

歡慶父親節，越捷航空特別推出「8/8超級優惠」限時優惠活動。越捷航空提供



年底適逢普發萬元，許多民眾趁機規劃出國旅遊，其中就有航空公司自今日（10/30）起推出限時3天0元機票，直到明年5月底都能飛，且北、中、南機場都適用。

越捷航空宣布，為慶祝越捷航空在亞太地區新航線開通及近期榮獲國際殊榮，自今日（10/31）起至10月31日推出限時3天特別優惠活動，提供數千張最低0元（未含稅金與手續費）的Eco經濟艙機票開搶，民眾可透過越捷航空官網或Vietjet Air 官方APP預訂，適用於越捷航空全航線，包括越南國內航線，出發期間為12月1日至2026年5月27日（實際可搭乘時段依航線而異），旅客可把握機會，預定從台北、台中及高雄直飛河內、胡志明市與富國島的航班。

越捷航空副總裁兼財務長胡玉燕芳（Ho Ngoc Yen Phuong）表示，越捷航空秉持讓每個人都能輕鬆旅行的願景，持續擴展航線網絡、創新服務，並於全球舞台上展現東南亞的活力和多樣性；越捷航空正不斷拓展其國際航線版圖，強化其作為全球經濟與文化交流橋樑的角色，並持續深耕亞太市場，同時積極籌備進軍歐洲及美洲等主要市場。

亞洲低成本航空AirAsia旗下亞洲航空長途運輸（AirAsia X）近期也慶祝滿18週年，即日起至11月2日推出「18歲生日慶優惠」，期間從台北直飛吉隆坡、大阪最低票價單程含稅只要2,390元起，經吉隆坡轉機飛往馬爾地夫、澳洲雪梨、柏斯單程含稅則5,967元，適用出發日期為即日起至2026年11月30日止。

此外，台灣虎航日前則宣布將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本和台南-沖繩等3條新航線，其中熊本除了是飛航日本的第23個航點外，台南-熊本更是台灣虎航首條從台南出發的國際航線，期盼能藉此強化台灣虎航航網的布局優勢，並深化台灣和日本間的航網密度，提供日籍旅客更豐富的航點選擇，輕鬆進行深度台灣行。

