0到122歲都能領！普發一萬登記開跑，「身份證尾數」分流怎麼看？領取方式、準備什麼資料？





政府推出「全民+1」普發現金政策，每人可領取1萬元。目前台灣最年長人瑞是122歲女性，也因此從0到122歲皆能領取。

普發現金登記網站將於11月5日起至11月9日為期5天開放預登記，並於11月10日起全面開放登記。

財政部呼籲民眾多加利用「登記入帳」方式，透過網路登記，1萬元就能直接匯入指定帳戶，免出門、免排隊，在家安心領錢。

誰可以領？

截至115年4月30日，符合下列條件的民眾皆可領1萬元現金：

●目前在台設有戶籍的國民

廣告 廣告

●領有年金、津貼、退休金的受益人

●取得台灣居留許可的無戶籍國民、持長期居留證的外籍或陸港澳配偶

●114年11月12日後出生的新生兒，其父母有上述資格之一

熟齡族最方便方式：「直接入帳」

政府自動匯1萬元至您的年金或補助帳戶，免登記、免排隊！自動入帳對象（114年11月12日入帳）：

●勞保、職災保險年金領取者（含老年、失能、遺屬年金）

●國民年金、老農津貼、農保退休金領取者

●領老年或身心障礙津貼者

●領月退休金的勞工

●中低收入老人、榮民安養、安置於機構者

小提醒：若帳戶退匯或非台灣帳戶，請改採「登記入帳」或「郵局領現」。

「登記入帳」方式（最安全便利）

開放登記期間：114年11月5日上午8:00至115年4月30日23:59

登記網站：普發現金官網

準備資料：

●身分證字號

●健保卡號

●個人或代領人金融帳號

入帳時間：11/5～11/9預登記成功者：11/11～11/12陸續入帳

之後登記者：約2個工作天後入帳

分流登記首5天（避免塞車）

登記日期 身分證／居留證尾數 11/5 0、1 11/6 2、3 11/7 4、5 11/8 6、7 11/9 8、9 11/10起 不限尾數皆可登記

廣告 廣告

財政部提醒，為確保款項順利入帳，民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。民眾可自114年11月13日起至普發現金官網查詢登記結果，如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或民眾可改採ATM領現或郵局領現。

其他領取方式（給沒網路、住偏鄉者）

1. ATM領現

●期間：114年11月17日至115年4月30日

●限本人或監護人領取，憑提款卡＋健保卡操作

●跨行提領免手續費

2. 郵局領現

●期間：114年11月24日至115年4月30日

●憑健保卡或身分證臨櫃領取，年長者免分流優先服務

●可使用「行動郵局APP」預約取號、省等待時間

3. 偏鄉造冊發放

●屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉、台東金峰鄉

●當地派出所協助登記與領取

財政部強調，普發現金系統平台符合行政院「高」等級資通系統防護基準之控制措施，相關資訊傳輸及儲存均嚴格加密保護，並於專案結束後2個月刪除。

財政部也呼籲，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。普發現金相關資訊請以官方網站（https://10000.gov.tw）公告為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG

現在，完成5次起立坐下的時間超過ＯＯ秒，代表你有肌少症！

下一則 ＋

現在，完成5次起立坐下的時間超過ＯＯ秒，代表你有肌少症！





更多幸福熟齡文章

00878配息0.4元、年化配息率7.37%！除息日、發放日出爐…試算「月領1萬元」要多少成本、持有幾張？

長壽≠活著！想80歲提登機箱、爬百階梯…現在就開始做：鍛鍊6基礎動作「未必要去健身房」

他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像



