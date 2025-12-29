0到6歲育兒政策再強化！何志偉提「三支柱」

▲總統府副秘書長何志偉提「三支柱」育兒政策。（圖／團隊提供）

[NOWnews今日新聞] 勤跑桃園基層的總統府副秘書長何志偉27日出席中壢「桃園HO幸福親子派對」，首度提出具體幼兒市政政策，強調「育兒」不是家庭單打獨鬥，而是政府必須一起承擔的責任。何志偉宣誓將透過「三支柱」，落實「真正從家長與孩子的生活出發」的市政作為，包括：托育時間彈性化減輕家長負擔、兌現私立幼兒園準公共化，推出「桃園孩萌卡」讓設籍桃園的孩子享有全市場館免費參觀權益。

何志偉持續積極深耕地方，陸續在桃園各區多場親子活動現身，爭取家長與市民支持，不少桃園大小朋友對「志偉哥哥」已相當熟悉。本月27日，何志偉再度參與在中壢中七公園登場的「桃園HO幸福」親子派對，雖然天氣轉冷，現場仍滿滿人潮。何志偉首度獻上親子帶動唱首秀，與全場小朋友手舞足蹈、高唱「卡加布列島」，現場氣氛歡樂溫馨。

何志偉表示，桃園是全台年輕家庭成長最快的城市之一，桃園市的市政思維，必須真正從家長與孩子的生活出發。他因此提出「幼兒政策三支柱」，聚焦0到6歲幼兒托育時間、入園機會，與公共親子空間等3項議題，強調「育兒不是家庭單打獨鬥，而是政府必須一起承擔的責任」。

何志偉的幼兒政策三支柱，包括第一支柱「接得走」，也就是0到6歲幼兒托育時間要跟上生活節奏。針對雙薪家庭普遍面臨的幼兒接送壓力，何志偉主張推動延托與彈性托育制度。他說，許多家長並非不願意早接孩子，而是下班時間沒有選擇，因此「托育制度必須跟得上中壢、桃園的真實生活節奏」。

支柱二則是「進得去」，也就是公幼、準公共不能只存在於名單上，何志偉主張，擴充公立幼兒園與非營利幼兒園，全面盤點學校閒置空間、社會住宅一樓、舊公所等可用場域，增加實際可入園名額，並強調要讓「準公共」真正做到準、做到公共，而不是只有名義上的選項，讓「上公幼」不能只是靠抽籤運氣，而是政府本就應準備好的基本量。

幼兒政策第三柱是「有地方去」，也就是打造友善親子公共空間。何志偉首度提出發放「桃園孩萌卡」的構想，未來只要設籍桃園的孩子，就能享有全市場館免費參觀的權益，讓親子能有更多可近、可用、可負擔的休閒與學習空間。

何志偉表示，從親自參與親子活動一路到提出具體政策，就是希望讓桃園市民看見「真正懂育兒、願意為家庭改變制度」的桃園未來願景。他會持續走進桃園各行政區，傾聽大小朋友們的聲音，讓政策不只是口號，而能落實在每個桃園人家庭的日常生活中。

