0年終還被苛扣1萬薪！ 物業秘書不忍了 無縫接軌新工作





農曆新年腳步逼近，不少企業紛紛揭曉年終獎金成績單，也讓企業年終再度成為上班族最關心的話題之一。根據1111人力銀行最新調查顯示，超過1/4企業認為，年終已成為「讓員工年底留下來、年後再說的關鍵誘因」；而1111人力銀行總經理張篆楷指出，除了年終獎金之外，求職者更在意的是整體發展性與長期穩定度。

43歲的Vicky表示，她日前擔任物業公司秘書一職將近半年，就在上個月終於受不了主動離職，幸運是目前已經順利找到新工作，2月初即將上工，從事運動相關的內勤工作，薪水同樣不到4萬元，和上一份相差無幾，因為大環境缺工厲害，不到一個月就順利找到新工作，收入不中斷。

公司沒有發年終就算了，就Vicky主動提離職的最後一個月，竟然還被引用各種名目惡意扣薪1萬多元，隔月要領薪水時發現戶頭裡竟然少了1萬多元，主動詢問公司怎麼回事，得到的回覆是財務報表錯誤，被視為工作情節疏失，所以扣薪！幸好她表示要找勞工局申訴，公司才退回多扣的薪水。

Vicky說除了藉故扣薪，公司管理制度也很紊亂，沒什麼指導與管理，從新人到職就沒有人教導該怎麼做，所以常常用沿用暨有的錯誤資料，瞎子摸象的做，導致常常一直錯下去。最後一根稻草是公司向來不發年終獎金，三節禮金就是電子禮券1千元，已經沒有什麼員工福利，加上工作內容繁雜，遲到要扣薪、被住戶抱怨也要扣薪，讓她決定另尋出路。

雖然在農曆年前轉職風險高，但因為本來就拿不到年終，加上各行各業都在缺工，Vicky幾乎是無縫接軌，很快就找到新工作，至少確定有年終而且工時彈性，相當符合職涯需求。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

